150 свідків знову піднімуть на вуха у зв'язку з відновленням розслідування.

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У терористичній Росії продовжують шукати винного у смерті Талькова / Колаж Главред, фото Российская газета

Російських співаків-путіністів Олега Газманова, Ігоря Ніколаєва, Наташу Корольову, Богдана Тітоміра, зрадницю Лоліту, а також втікача Олександра Цекало допитають у суді у справі вбитого співака і композитора Ігоря Талькова.

Як пише пропагандистський Телеграм-канал Mash, 150 свідків знову піднімуть на вуха у зв'язку з відновленням розслідування. З'ясувалося, що заочно заарештований вбивця Шляфман - брат пітерського кримінального авторитета 90-х. Ймовірно, це допомогло йому втекти від правосуддя в Ізраїль.

Як повідомляють пропагандисти, перше засідання відбудеться 23 липня в Петроградському районному суді Петербурга. Відновлення справи 33-річної давності ініціював адвокат організації "Сорок сороків". Незважаючи на те, що Валерій Шляфман втік із Росії.

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За версією слідства, Ігоря Талькова застрелили 1991 року в ленінградському палаці спорту "Ювілейний" у розпал сварки. Спочатку перед Тальковим мала співати Азіза, але її охоронець Ігор Малахов зажадав, щоб вона виступала після. Підсумок - бійка і кажуть, що саме Тальков першим дістав зброю.

Хто такий Ігор Тальков Ігор Тальков - радянський рок-музикант, співак, автор пісень, гітарист, поет-пісняр, кіноактор і письменник. Засновник і лідер рок-гурту "Спасательный круг"; до цього співпрацював із групами "Апрель", "Калейдоскоп" і "Электроклуб". За даними Вікіпедії, 6 жовтня 1991 року Ігоря Талькова було вбито в палаці спорту "Ювілейний" у Санкт-Петербурзі. Похований на Ваганьковському кладовищі в Москві.

Малахов відповів із револьвера, ні в кого не влучив, а ось куля Шляфмана виявилася точнішою - він стріляв в охоронця і випадково влучив у Талькова.

Активісти вважають, що почерк не схожий на вбивство з необережності. В іншому разі колега співака спробував би врятувати Ігоря, а не побіг замітати сліди злочину. Порядок дій та їхня складність вказують на те, що кроки заздалегідь продумали, каже юрист Георгій Солдатов.

Директор Талькова ще 1992 року виїхав до Ізраїлю, змінив ім'я - тепер його звуть Валерій Висоцький - і жодної відповідальності так і не поніс. Його брат, відомий у кримінальних колах, міг допомогти Валерію виїхати з країни, вважають громадські працівники. Тому вони попросять суд врахувати і це.

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