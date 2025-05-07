Наталя Могилевська стала блондинкою і підкорила своїм виглядом - деталі

Наталя Могилевська вразила шанувальників.

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Наталя Могилевська - новий імідж / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталя Могилевська

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Наталя Могилевська показала новий кліп

Як у ньому виглядає співачка

Українська відома співачка Наталя Могилевська представила україномовну версію своєї пісні "Я весна" і показала дивовижний кліп до неї.

Як стало відомо, кліп створено за допомогою штучного інтелекту, а Могилевська зіграла роль Королеви Весни і здалася блондинкою.

"Королева Весна, молодша сестра Снігової Королеви, яка завжди її перемагає. Колись давно в дитинстві обрала дарувати тепло, любов і радість людям. Я готова своїми руками створювати красу, зцілювати і відновлювати кожну гілочку, кожен будинок нашої прекрасної землі", - зазначила артистка.

Наталя Могилевська іноді експериментує з іміджем / instagram.com, Наталя Могилевська

Шанувальники залишилися в повному захваті від відеороботи знаменитості і написали безліч похвальних коментарів.

"Клас, казковий кліп";

"Сподіваюся, так розквітне Україна після війни";

"Просто казково, Наталя, я люблю безмежно ваші пісні і вас";

"Яка краса! Все таке весняне, позитивне, легке, наче зефір!" - зазначили фанати.

Дивіться нову відеороботу Наталії Могилевської:

Наталія Могилевська інфографіка / Інфографіка: Главред

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Наталя Могилевська - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, Наталя Могилевська не перестає дивувати своїми добрими справами, нещодавно артистка прихистила вісім кошенят, яких знайшла біля супермаркету, і шукала для них господарів. Цього разу Могилевська вирішила допомогти ще одному кошеняті.

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А також Наталя Могилевська показала подарунок для молодшої доньки Софії. Як розповіла Наталя, дівчинка спить поруч із нею в кімнаті, тож настав час придбати для неї ліжечко побільше. Могилевська обрала ліжко зі спортивним майданчиком, тому Софія з нього просто не вилазить.

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Хто така Наталя Могилевська? Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

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