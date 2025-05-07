Наталя Могилевська стала блондинкою і підкорила своїм виглядом - деталі

Ви дізнаєтеся:
- Наталя Могилевська показала новий кліп
- Як у ньому виглядає співачка
Українська відома співачка Наталя Могилевська представила україномовну версію своєї пісні "Я весна" і показала дивовижний кліп до неї.
Як стало відомо, кліп створено за допомогою штучного інтелекту, а Могилевська зіграла роль Королеви Весни і здалася блондинкою.
"Королева Весна, молодша сестра Снігової Королеви, яка завжди її перемагає. Колись давно в дитинстві обрала дарувати тепло, любов і радість людям. Я готова своїми руками створювати красу, зцілювати і відновлювати кожну гілочку, кожен будинок нашої прекрасної землі", - зазначила артистка.
Шанувальники залишилися в повному захваті від відеороботи знаменитості і написали безліч похвальних коментарів.
"Клас, казковий кліп";
"Сподіваюся, так розквітне Україна після війни";
"Просто казково, Наталя, я люблю безмежно ваші пісні і вас";
"Яка краса! Все таке весняне, позитивне, легке, наче зефір!" - зазначили фанати.
Дивіться нову відеороботу Наталії Могилевської:
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Наталя Могилевська - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, Наталя Могилевська не перестає дивувати своїми добрими справами, нещодавно артистка прихистила вісім кошенят, яких знайшла біля супермаркету, і шукала для них господарів. Цього разу Могилевська вирішила допомогти ще одному кошеняті.
ad
А також Наталя Могилевська показала подарунок для молодшої доньки Софії. Як розповіла Наталя, дівчинка спить поруч із нею в кімнаті, тож настав час придбати для неї ліжечко побільше. Могилевська обрала ліжко зі спортивним майданчиком, тому Софія з нього просто не вилазить.
Вас може зацікавити:
- "Прикро, боляче": Сумська звернулася до Зеленського та розповіла, що трапилося
- Втікач Влад Яма показався з Наталею Могилевською - деталі
- "Ходячий труп": Кіркоров ледве пересувається через важку хворобу - росЗМІ
Хто така Наталя Могилевська?
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред