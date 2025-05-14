Віддерла руку: путіністка Бабкіна отримала серйозну травму

Коротко:
- Що сталося з путіністкою Бабкіною
- Як вона прокоментувала свій виступ
Путіністка Надія Бабкіна, яка особливо завзято підтримує вбивства українців і військовий напад Росії на Україну, поскаржилася на серйозну травму, яку вона отримала під час виступу.
Як пишуть російські пропагандисти, під час чергового переодягання на концерті, 75-річна Бабкіна впала з висоти стільця, одночасно травмувавши і руку, і ногу. Путіністка наголосила, що часу обробити ушкодження в неї не лишилося, а тому вирушила на сцену із закривавленою рукою.
"На дует із Сашею Буйновим потрібно було дуже швидко переодягнутися. Хвилини за півтори - поки Саша співав перший куплет. І за лаштунками у стільця підломилася ніжка. Я впала, розрізала руку, кровища... І навіть не перев'язавши рану, накинула жакет і кинулася на ціну. Але як кинулася, так і зупинилася - з'ясувалося, що я ще й ногу пошкодила. В антракті ледве віддерла від руки жакет", - поділилася старіюча співачка.
Бабкіна зазначила, що наслідки цього падіння досі продовжують її турбувати. Артистка змушена обмежувати свої рухи під час виступів на сцені.
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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Бабкіна з'явилася в окупованому Росією Криму і стала хвалитися своїми фотографіями. На своїй сторінці в Instagram, співачка розмітила фото з перекошеним ротом. Вона сидить на дивані, обвішана кільцями. "Відпустка закінчилася, а фотографії залишилися, ну і добрі спогади про те щастя, яке подарував мені наш Крим", - написала пропагандистка і співачка.
Нагадаємо, раніше російська пропутінська співачка Надія Бабкіна пішла від чоловіка і знайшла собі "дорогого" коханця. Про це заявив російський телеведучий Олександр Васильєв.
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