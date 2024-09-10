Кошовий показався на Донбасі: що сталося

Євген Кошовий вирушив на Донбас, підтримати воїнів ЗСУ.

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Євген Кошовий повіз допомогу на Донбас / Колаж Главред, фото ТСН

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий з'явився на Донбасі і розсекретив, чому він там опинився.

Як пише ТСН, Кошовий приїхав із благодійною допомогою, яку привіз військовим.

Зокрема, він побував на сході країни разом із колегами зі Студії "Квартал 95" та друзями-артистами. Гумористи відвідали прифронтові міста, такі як Ізюм, Слов'янськ, Павлоград, Краматорськ і Покровськ.

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"Ми не зупиняємося підтримувати та допомагати нашим військовим. Продовжуємо їздити до наших хлопців у прифронтові міста, щоб підняти їм настрій і бойовий дух. Нещодавно повернулися з Донбасу і продовжуємо допомагати нашим захисникам усім, що їм зараз дуже необхідно", - заявив Євген Кошовий.

Хто такий Євген Кошовий? Євген Вікторович Кошовий - український актор кіно, телебачення та озвучування, шоумен, телеведучий. З 2005 року і по теперішній час - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року ведучий "Ліги Сміху", повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, нещодавно у своєму блозі в Instagram Варвара Кошова опублікувала зворушливий знімок із ним. У кадр потрапив невинний прояв почуттів юних закоханих - Кошова-молодша показала, як дбайливо тримає свого обранця за руку. При цьому його обличчя зіркова спадкоємиця відкривати не стала.

Раніше відомий комік і шоумен Євген Кошовий прокоментував службув Нацгвардії артистів студії "Квартал 95" Олександра Пікалова в Нацгвардії.

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