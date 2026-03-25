"Контингент не той": Кіркоров відмовився співати для окупантів

Путініст Кіркоров абсолютно не хоче бачити російських окупантів.

Філіп Кіркоров відмовився виступати на території України

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, відмовився від виступу в так званій ДНР.

Як пишуть російські пропагандисти, путіністу запропонували виступити на окупованій терористичною Росією території, але той відмовився.

"Філіпу Бедросовичу запропонували знову відвідати ДНР, заспівати для бійців, привезти подарунки. Він не відмовився, але попросив відкласти це поки що. Сказав, що поїде, але колись пізніше. Зараз занадто напружений графік з виступами, люди його чекають, не хочеться ризикувати собою. Та й контингент там зараз не той, який зможе оцінити артиста такого масштабу", — розповів представник команди співака.

Путініст Кіркоров не хоче співати окупантам / Фото Instagram/fkirkorov

За словами співрозмовника, Кіркоров - "дуже добра людина". "Будь-хто інший на його місці й слухати б не став такі пропозиції. Ви ж самі розумієте, що туди їдуть лише ті, кому виступати ніде, або ті, які хочуть відмитися", - упевнений співрозмовник.

Відмиватися Кіркорову є за що, на думку російської влади. А саме, за "голу вечірку", яку організувала російська блогерка Анастасія Івлєєва. Тоді учасників вечірки "покарали" і почали скасовувати по "всій Русі". "Бідному" Кіркорову тоді довелося їхати на окуповану територію і виступати перед російськими окупантами.

Філіп Кіркоров "не боягуз, але боїться" / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

За деякими даними, ніжна душа Кіркорова не витримала реалій війни і зригнув прямо на очах у російських "героїв".

Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

