Кіркоров обстриг свою плішиву голову

Тепер путініст знову носитиме коротку стрижку, поки ще залишилося волосся на його голові.

https://glavred.net/starnews/kirkorov-ostrig-svoyu-pleshivuyu-golovu-10609904.html Посилання скопійоване

Філіп Кіркоров / колаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422&locale=nl_NL

Ви дізнаєтеся:

Як змінився Кіркоров

Який він має вигляд після стрижки

Російський співак Філіп Кіркоров, який у захваті від страшного терористичного вторгнення РФ в Україну, на тлі можливих перевірок на його причетність до популяризації ЛГТБ, зістриг свою наполовину лису голову.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, співак з'явився в новому образі і показав свою нову стрижку. До слова, шанувальники артиста напевно вже звикли до того, що співак раз у раз змінює свій образ.

відео дня

Буквально нещодавно співак наростив собі сідниці і відкачав зайвий жир і зробив пластику на обличчі. А пізніше, він наповнить філерами місця, де у чоловіків зазвичай біцепси. Пізніше він також заявив, що накачав свої форми в залі.

Однак пізніше, скандальний пластичний хірург видав правду, де розповів, що провів йому операцію зі збільшення рук.

Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Путініст Кіркоров зробив нове волосся / Фото 7Днів

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше путініст Кіркоров зганьбився перед дочкою Ані Лорак на вечірці, присвяченій Дню народження дівчинки. Філіп був запрошений на свято, оскільки є хрещеним Софії.

Також Примадонн влаштував розбірки на зйомках нового кліпу. Причина невдоволення Кіркорова здивувала навіть його колегу, який буквально сторопів через дріб'язковість співака.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред