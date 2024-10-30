Кіркоров обстриг свою плішиву голову

Ви дізнаєтеся:
- Як змінився Кіркоров
- Який він має вигляд після стрижки
Російський співак Філіп Кіркоров, який у захваті від страшного терористичного вторгнення РФ в Україну, на тлі можливих перевірок на його причетність до популяризації ЛГТБ, зістриг свою наполовину лису голову.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, співак з'явився в новому образі і показав свою нову стрижку. До слова, шанувальники артиста напевно вже звикли до того, що співак раз у раз змінює свій образ.
Буквально нещодавно співак наростив собі сідниці і відкачав зайвий жир і зробив пластику на обличчі. А пізніше, він наповнить філерами місця, де у чоловіків зазвичай біцепси. Пізніше він також заявив, що накачав свої форми в залі.
Однак пізніше, скандальний пластичний хірург видав правду, де розповів, що провів йому операцію зі збільшення рук.
Хто такий Філіп Кіркоров?
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
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Раніше путініст Кіркоров зганьбився перед дочкою Ані Лорак на вечірці, присвяченій Дню народження дівчинки. Філіп був запрошений на свято, оскільки є хрещеним Софії.
Також Примадонн влаштував розбірки на зйомках нового кліпу. Причина невдоволення Кіркорова здивувала навіть його колегу, який буквально сторопів через дріб'язковість співака.
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