Колишня подруга і фаворитка путініста Кіркорова Анастасія Стоцька показала своїх старших дітей, які дуже схожі на самого Кіркорова.
На своїй сторінці в Instagram, співачка виклала кадр з прогулянки зі своїми дітьми. Старший син співачки вже зростом з саму Стоцьку і не перестає бути схожим на Кіркорова.
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Хто такий Філіп Кіркоров?
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
До слова, фоловери співачки зазначили, що діти справді підросли.
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Раніше путініст Кіркоров зганьбився перед дочкою Ані Лорак на вечірці, присвяченій Дню народження дівчинки. Філіп був запрошений на свято, оскільки є хрещеним Софії.
Також Примадонн влаштував розбірки на зйомках нового кліпу. Причина невдоволення Кіркорова здивувала навіть його колегу, який буквально сторопів через дріб'язковість співака.
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