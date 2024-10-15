Філіп Кіркоров укотре збрехав своїм же шанувальникам.

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Філіп Кіркоров вставив нові імпланти/ колаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422&locale=nl_NL

Скандальний російський хірург Тимур Хайдаров, який відчув на собі хвилю хейту після низки невдалих операцій і скарг інших російських зірок, яких той нібито спотворив.

Як пише пропагандистське видання Стархіт, путініст Філіп Кіркоров, який нещодавно з'явився на публіці, хвалився своїми біцепсами. Він навіть тоді говорив, що гарує без зупинок, щоб мати таке тіло. "Спорт, спорт, спорт і ще раз спорт. У мене кожен ранок починається о 5 ранку з плавання, потім дві години тренажерний зал, планки, підтяжки. З 5 до 10 ранку я займаюся фізкультурою щодня", - говорив тоді він.

Кіркоров вставив нові імпланти / Скриншот відео

Тим часом, улюблений хірург Кіркорова розкрив правду і брехню пропутінського артиста. Лікар зізнався, що все-таки брутальний вигляд артиста - це магія пластичної хірургії. "Зробили ми. Так робили, звичайно", - здав Тимур приятеля.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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