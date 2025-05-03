Який вигляд має дружина і дорослі діти Меттью Макконахі

Коротко:
- Який вигляд мають діти Меттью Макконахі
- Де вони з'явилися
Голлівудський актор Метью Макконахі та його дружина Камілла Алвес Макконахі поділилися фотографією їхньої родини. Як відомо, пара виховує трьох дітей - 2 хлопчики та 1 дівчинка.
Вони усім сімейством з'явилися на публічному заході, де вигуляли розкішне вбрання та показали також, який вигляд мають їхні дорослі діти.
Коментатори стали писати різними мовами світу про те, що Макконахі - чудова і красива сім'я.
Макконахі зустрівся зі своєю нинішньою дружиною - бразильською моделлю Камілою Алвес у 2006 році. Їхні заручини відбулися 25 грудня 2011 року. Пара одружилася за католицьким обрядом 9 червня 2012 року в місті Остін, штат Техас, у якому проживає сім'я Макконахі.
У пари троє дітей: донька Віда Алвес Макконахі та сини Леві Алвес Макконахі й Лівінгстон Алвес Макконахі.
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Нагадаємо, раніше Каміла Алвес Макконахі перебувала на рейсі Lufthansa, який був змушений приземлитися у Вірджинії після того, як потрапив у сильну турбулентність, внаслідок чого рейс, що прямував до Німеччини, ненадовго падав у вільному падінні.
Раніше Меттью Макконахі зізнався одному з американських видань, що уникає популярної гігієнічної процедури протягом останніх 30 років.
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