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Лоліта Мілявська програє битву: зрадницю опустили в Казані

Олена Кюпелі
7 березня 2025, 22:00
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Мабуть, Мілявській таки доведеться їхати на Донбас, щоб спокутувати свою провину за голу вечірку перед Путіним.
Лоліта Мілявська
Лоліта Мілявська поступово позбавляється кар'єри/ колаж: Главред, фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Коротко:

  • Лоліту продовжують карати за вечірку
  • Що трапилося в Казані

Співачка-зрадниця Лоліта Мілявська, яка продовжує відповідати за свою прогулянку на скандальній "голій вечірці", на якій вона запалювала в грудні 2023-го, позбулася ще одного концерту.

Як пише російське пропагандистське видання РИА Новости, Казань Експо скасувала концерт Лоліти.

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"Шановні відвідувачі, повідомляємо вам, що концерт Лоліти на території МВЦ "Казань Експо" не відбудеться", - йдеться на сайті.

Майданчик не уточнив, з якої причини скасовано концерт, який був запланований на 21 березня.

Сама Лоліта також вийшла на зв'язок і дала короткий коментар. "Коментувати нічого", - сказала співачка, яка мовчить про те, що терористична Росія знищує її батьківщину.

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Нагадаємо, як повідомляв Главред, Лоліта Мілявська розповіла, що їй хотіли зірвати концерт у країні-окупанті. Співачка звинувачує у всьому якусь "російську громаду", яка, за словами Лоліти, публікує нечисті фінансові звіти, наживаючись на інших.

А також раніше путіністка Лоліта повідомила про свою смугу невдач. Співачка хворіла, а також вибила під час концерту зуб мікрофоном. Зрадниця підкреслила, що це професійна хвороба і через це всі проходять.

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Хто така Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська - естрадна співачка, акторка, телеведуча, режисерка і продюсерка українського походження, яка у військовому нападі РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.

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