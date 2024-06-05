Прем'єр Олександр Стоянов залишає балетну сцену - реакція Катерини Кухар

Жива легенда українського балету ошелешив шанувальників своєю заявою.

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Олександр Стоянов оголосив про відхід зі сцени - що думає Катерина Кухар / колаж: Главред, фото: instagram.com/stoianov_oleksandr

Одразу після закінчення хореографічного училища Олександр Стоянов став солістом Національної опери України. На молодого артиста балету "полювали" найкращі театри опери та балету світу, проте свій творчий шлях він присвятив українській сцені.

І ось, через майже 20 років професійної танцювальної кар'єри, Стоянов зробив гучну заяву - він залишає сцену. Про це артист повідомив у своєму блозі в Instagram.

"Офіційно завершив зі сценою... Хоча, може як Тайсон? Через..." - написав Олександр, імовірно натякаючи, що не виключає своє грандіозне повернення, як колись сталося в американського боксера-професіонала Майка Тайсона.

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Варто зазначити, що Олександр Стоянов не пояснив, чи полишає балет назовсім, чи все ж таки залишиться як художній керівник своїх численних танцювальних проєктів. Проте шанувальники його таланту шоковані і засмучені заявою прем'єра.

Неоднозначною виявилася реакція його дружини і партнерки - прими-балерини Катерини Кухар. Під гучною заявою чоловіка вона залишила лише багато крапок.

Олександр Стоянов оголосив про відхід зі сцени - що думає Катерина Кухар / instagram.com/stoianov_oleksandr

Хто такий Олександр Стоянов? Олександр Стоянов - український артист балету, прем'єр Національного Академічного театру Опери та Балету України імені Т. Г. Шевченка. Народний артист України (2019). Засновник і художній керівник Grand Kyiv Ballet та міжнародного танцювального конкурсу Golden Dancers. Чоловік і танцювальний партнер української прими-балерини та Народної артистки України Катерини Кухар. Разом вони були визнані однією з найкрасивіших балетних пар Європи.

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