"Горді": Оля Фреймут вперше за довгий час показала найменшу дочку

Восьмирічна донька телеведучої Євдокія не забуває про Україну.

Оля Фреймут показала дочку Євдокію / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Фреймут

Українська телеведуча Оля Фреймут, яка нині проживає з родиною у Лондоні, вперше за довгий час показала свою молодшу доньку Євдокію. Попри життя за кордоном, дівчинка активно підтримує зв’язок із рідною країною.

Фреймут поділилася радісною новиною у своєму Instagram: восьмирічну Євдокію прийняли до осередку української скаутської організації "Пласт" у Великій Британії. Організація виховує молодь у дусі патріотизму, лідерства та служіння суспільству.

Дочка Олі Фреймут вступила в "Пласт" / фото: instagram.com, Оля Фреймут

Телеведуча опублікувала фотографію доньки та відео з церемонії, де українські діти співали патріотичну пісню.

"Горді. Євдокію взяли в Пласт", — коротко підписала фото Оля Фреймут.

Також ведуча виклала фотографію з лондонськими пластунами. Після офіційної частини заходу діти займались різноманітними активностями на свіжому повітрі.

Оля Фреймут з лондонськими пластунами / фото: instagram.com, Оля Фреймут

Оля Фреймут — діти

У телеведучої троє дітей. Старша донька Злата Мітчелл народилася від стосунків із британцем та вже будує власну кар’єру моделі й співачки. У шлюбі з генеральним продюсером "Нового каналу" Володимиром Локотком Фреймут народила сина Валерія та доньку Євдокію. Зірка час від часу ділиться з підписниками сімейними моментами, водночас намагаючись захищати дітей від надмірної уваги публіки.

Про персону: Ольга Фреймут Ольга Фреймут - (справжнє ім'я при народженні Ольга Михайлівна коник, зараз-Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця і модель.

Прославилася в якості ведучої програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі" 1+1". У 2018 році стала "Директором Школи панянок" в реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проекту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

