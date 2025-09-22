"Горді": Оля Фреймут вперше за довгий час показала найменшу дочку

Ви дізнаєтесь:
Українська телеведуча Оля Фреймут, яка нині проживає з родиною у Лондоні, вперше за довгий час показала свою молодшу доньку Євдокію. Попри життя за кордоном, дівчинка активно підтримує зв’язок із рідною країною.
Фреймут поділилася радісною новиною у своєму Instagram: восьмирічну Євдокію прийняли до осередку української скаутської організації "Пласт" у Великій Британії. Організація виховує молодь у дусі патріотизму, лідерства та служіння суспільству.
Телеведуча опублікувала фотографію доньки та відео з церемонії, де українські діти співали патріотичну пісню.
"Горді. Євдокію взяли в Пласт", — коротко підписала фото Оля Фреймут.
Також ведуча виклала фотографію з лондонськими пластунами. Після офіційної частини заходу діти займались різноманітними активностями на свіжому повітрі.
Оля Фреймут — діти
У телеведучої троє дітей. Старша донька Злата Мітчелл народилася від стосунків із британцем та вже будує власну кар’єру моделі й співачки. У шлюбі з генеральним продюсером "Нового каналу" Володимиром Локотком Фреймут народила сина Валерія та доньку Євдокію. Зірка час від часу ділиться з підписниками сімейними моментами, водночас намагаючись захищати дітей від надмірної уваги публіки.
Раніше Главред повідомляв, що відома українська телеведуча Оля Фреймут пояснила, чому її чоловік досі не може офіційно відмовитися від російського паспорта. За словами зірки, це пов’язано з бюрократичними складнощами: для анулювання документа необхідно особисто їхати до РФ.
Також Оля Фреймут зізналася, що її чоловік подобався колезі Маші Єфросиніній. За словами зірки, це не є таємницею, адже про це неодноразово писали у ЗМІ. Крім того, вона розповіла, що Маша Єфросиніна розмовляла російською мовою і вважала її селючкою, тому що ведуча говорила українською.
Про персону: Ольга Фреймут
Ольга Фреймут - (справжнє ім'я при народженні Ольга Михайлівна коник, зараз-Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця і модель.
Прославилася в якості ведучої програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі" 1+1". У 2018 році стала "Директором Школи панянок" в реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проекту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".
