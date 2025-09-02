Євробачення 2026: в українського Національного відбору буде новий продюсер

Коротко:
- Хто став національним продюсером музичного шоу
- Що Джамала очікує від учасників шоу
Суспільний мовник "Суспільне" оголосив нову музичну продюсерку національного відбору на Євробачення 2026 - нею стала співачка, переможниця Євробачення 2016 Джамала.
Про це мовник повідомив на своєму сайті.
"Для мене роль музичного продюсера Нацвідбору - це нове випробування і водночас велика честь. Бути в журі - це одна історія: ти обираєш серед запропонованих тобі артистів. А як продюсеру, мені потрібно прослухати всі заявки і вибрати разом із командою учасників, які далі постануть перед людьми в ефірі".
До цього Джамала сім разів була серед членів журі нацвідбору на Євробачення. Вона також лауреатка Шевченківської премії-2024 за альбом Qırım, а цього року співачка стала членкинею американської Академії звукозапису, яка вручає премію "Греммі".
Музична продюсерка розповіла свої вимоги до учасників та очікування від конкурсу:
"За роки після Євробачення я винесла урок: випадкових переможців не буває. Це завжди про готовність, про витримку, про професійність. Саме це я хотіла б бачити в майбутніх учасників. Бо конкурс - складне фізичне та моральне випробування. Це десятки репетицій, постійні виступи і відчуття, що ти представляєш країну", - додала вона.
За словами Джамали, від майбутнього сезону вона очікує щирості та сили. "Хочеться бачити артистів, які вже зараз готові виходити на сцену і боротися за перемогу. І вже зовсім скоро стартує прийом заявок - тож закликаю всіх готуватися серйозно і подавати свої пісні", - сказала співачка,
Про персону: Джамала
Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й актриса, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".
