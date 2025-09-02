Євробачення 2026: в українського Національного відбору буде новий продюсер

Українська співачка стала музичним продюсером музичного конкурсу.

У Нацвідбору з'явився новий музичний продюсер / Колаж Главред

Суспільний мовник "Суспільне" оголосив нову музичну продюсерку національного відбору на Євробачення 2026 - нею стала співачка, переможниця Євробачення 2016 Джамала.

Про це мовник повідомив на своєму сайті.

"Для мене роль музичного продюсера Нацвідбору - це нове випробування і водночас велика честь. Бути в журі - це одна історія: ти обираєш серед запропонованих тобі артистів. А як продюсеру, мені потрібно прослухати всі заявки і вибрати разом із командою учасників, які далі постануть перед людьми в ефірі".

До цього Джамала сім разів була серед членів журі нацвідбору на Євробачення. Вона також лауреатка Шевченківської премії-2024 за альбом Qırım, а цього року співачка стала членкинею американської Академії звукозапису, яка вручає премію "Греммі".

Джамала стала продюсеркою / Скриншот YouTube

Музична продюсерка розповіла свої вимоги до учасників та очікування від конкурсу:

"За роки після Євробачення я винесла урок: випадкових переможців не буває. Це завжди про готовність, про витримку, про професійність. Саме це я хотіла б бачити в майбутніх учасників. Бо конкурс - складне фізичне та моральне випробування. Це десятки репетицій, постійні виступи і відчуття, що ти представляєш країну", - додала вона.

За словами Джамали, від майбутнього сезону вона очікує щирості та сили. "Хочеться бачити артистів, які вже зараз готові виходити на сцену і боротися за перемогу. І вже зовсім скоро стартує прийом заявок - тож закликаю всіх готуватися серйозно і подавати свої пісні", - сказала співачка,

Про персону: Джамала Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й актриса, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

