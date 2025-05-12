Євробачення-2025: у якому півфіналі та коли виступить Україна

Гурту Ziferblat потрібно буде здолати відразу 14 конкурентів у боротьбі за місце в гранд-фіналі.

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Євробачення-2025 - коли виступає Україна на Євробаченні / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

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Євробачення складається з трьох конкурсних днів - двох півфіналів і гранд-фіналу

Представники України змагатимуться з 14 конкурсантами з інших країн

11 травня відбулося відкриття 69-го міжнародного музичного конкурсу Євробачення. У 2025 році він пройде в Базелі, Швейцарія, на арені St. Jakobshalle.

Традиційно Євробачення розділене на три конкурсні дні: перший півфінал, другий півфінал і гранд-фінал. Вони відбудуться 13, 15 і 17 травня відповідно.

відео дня

Гурт Ziferblat, представники України на Євробаченні-2025, виступатиме з піснею "Bird of Pray" у першому півфіналі, 13 травня, під п'ятим номером. Їхніми конкурентами за місце в гранд-фіналі стануть конкурсанти з Ісландії, Польщі, Словенії, Естонії, Швеції, Португалії, Норвегії, Бельгії, Азербайджану, Сан-Марино, Албанії, Нідерландів, Хорватії та Кіпру. Іспанія та Італія, країни Великої П'ятірки, і Швейцарія, країна-господиня Євробачення цього року, проходять у фінал автоматично, поза конкурсом.

Список учасників першого півфіналу Євробачення-2025 / instagram.com/eurovision

Цього року гурту Ziferblat також належить зберегти абсолютний рекорд нашої країни: з моменту участі України в Євробаченні наші конкурсанти завжди проходили в гранд-фінали змагання.

Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення до Базеля в травні.

Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.

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Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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