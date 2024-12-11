"Таке лікарі бачили лише у фільмах": як зараз почувається Лесик

Наталка Карпа відвідала Олега Турка в лікарні.

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Лесик Турко в лікарні - Наталка Карпа розповіла про стан музиканта / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesyksam, instagram.com/lesyksamofficial

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Лесик Турко переніс двогодинну зупинку серця

Наталка Карпа розповіла, як музикант почувається через 5 днів після госпіталізації

Лесик (Олег) Турко, український музикант, автор проєкту ЛесикСам і колишній учасник гурту Dzidzio, 5 грудня на концерті Наталії Бучинської знепритомнів - просто на сцені в артиста зупинилося серце, операцію на якому він переніс у травні 2024 року. "Запустити" орган намагалися понад 40 хвилин.

Наразі Лесик перебуває в лікарні в стабільно важкому стані. Попереду на нього чекає довгий і важкий шлях до одужання, проте він притомний та впізнає близьких. Про це у своєму блозі в Instagram розповіла Наталка Карпа - співачка, колега і близький друг сім'ї Турко.

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Вона поділилася знімком із дружиною Лесика Іриною, та розповіла про свою зустріч із музикантом після його госпіталізації. Карпа зазначила, що, незважаючи на непросту ситуацію, музикант налаштований оптимістично, і вже планує повернення на сцену.

"Коли взяла за руку і намагалась щось говорити, почула: "О, ми ще маємо злабати, не один концерт!" Лесик прийшов до тями, але стан ще стабільно важкий! Те, що він вижив після двогодинної реанімації це ДИВО - поодинокі випадки у світі, таке лікарі (вони самі сказали) бачили лише у фільмах... Дякувати Богу, що на концерті опинились медики, які і надали першу медичну допомогу до приїзду швидкої, реанімаційні дії тривали замість 40 хв (по протоколу) більше півтора години ! Потрібно багато часу та лікування аби відновити всі життєві функції, але особисто вірю, що Бог дарував цьому хлопцю другий День народження!" - написала Наталка Карпа.

Лесик Турко в лікарні - Наталка Карпа розповіла про стан музиканта / instagram.com/natalkakarpa

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Гурт DZIDZIO DZIDZIO (Дзідзьо) - український поп-гурт, створений 2009 року за задумом і підтримкою Андрія Кузьменка та Олега (Лесика) Турка на основі образу головного героя гурту, комедійного персонажа Дзідзьо, вигаданого Михайлом Хомою. Виступає в жанрі "комедійного антигламурного попу". На додаток до літературної української, у своїх піснях також використовує діалект, повідомляє Вікіпедія.

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