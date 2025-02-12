Євробачення-2025: конкурсну пісню для учасниці від Ірландії написала росіянка

Emmi співатиме про радянського собаку-космонавта.

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Євробачення-2025 - Ірландію представить норвежка з піснею про Лайку / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

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Ірландія визначилася з конкурсантом і піснею на Євробачення-2025

На конкурс поїде норвезька співачка з піснею про собаку Лайку

7 лютого Ірландія оголосила ім'я конкурсанта, який представить країну на Євробаченні-2025. До Базеля від імені Ірландії поїде співачка з Норвегії - Emmi (Еммі Крістін Гуттулсруд Крістіансен).

Конкурсна пісня Еммі називається "Laika Party". В її основу покладено реальну історію про запуск собаки на прізвисько Лайка радянськими вченими на навколоземну орбіту. Тварину чекав трагічний кінець - після запуску Лайка прожила близько семи годин, і загинула через стрес і перегрів.

Автором "Laika Party" значиться сама Еммі і дехто на ім'я Лариса Тормі (Вільданова). Як повідомляє Eurovision world, саме ця жінка надихнула конкурсантку від Ірландії на участь у Євробаченні. Зазначається, що Тормі - росіянка, хоч і живе, як Еммі, в Ірландії.

Ірландія - друга найуспішніша країна-учасниця Євробачення (після Швеції). На її рахунку цілих сім перемог (1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996). Ірландія бере участь у конкурсі з 1965 року.

Дивіться відео виступу Emmy з піснею "Laika Party":

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