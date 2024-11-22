"Ми - іграшки в сміттєвому пакеті": діти зрадника Джигана страждають від самотності

Одеський залежний репер Джиган і його російська дружина, путіністка Самойлова, не справляються зі своїми дітьми.

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Джиган і Самойлова не справляються з кількістю дітей/ колаж: Главред, фото: instagram.com/samoylovaoxana/

Коротко:

Діти Джигана і Самойлової вважають себе іграшками

"Мати року" Самойлова красиво відвертається від них

Російський репер Джиган, який родом з Одеси, але підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, та його дружина Оксана Самойлова "втрачають" своїх чотирьох дітей.

Принаймні про це свідчить те, що говорять їм самі діти. Як пише російський пропагандистський ресурс Стархіт, під час одного з обідів, розмова зайшла про плани зіркової родини.

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Зокрема, четверо дітей пари стали пропонувати свої ідеї, перетягуючи увагу на себе. Але "мати року" Оксана нікого не слухала, занурившись у свої думки. Тоді дівчатка звернулися безпосередньо до неї: "Мамо, більше не заводь дитину. Ти нас узагалі тоді любити не будеш, забудеш, ми, як іграшки, у сміттєвому пакеті будемо валятися".

Дружина Джигана та її "тотальне материнське прийняття" / Фото Стархіт

Уже за кадром зіркова мати зізналася, що в дітей є великий страх: якщо з'явиться ще один малюк, то про них забудуть. До слова, Самойлова у свій час знімала те, як вітає з днем народження одного з нащадків, і всіляко раділа від того, як у цей самий час страждали від заздрощів інші її діти. Для них кожне інше святкування дня народження брата чи сестри ставало справжньою трагедією.

"У мене не вистачає сил проводити з ними час якісно. Завжди йде бійня за увагу - нескінченна. Так, четверо дітей - це багато, коли ти працюєш, багато завдань вирішуєш... Ти просто не можеш дати їм 100% тієї уваги, яка потрібна", - пояснила дружина залежного зрадника України.

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Як раніше повідомляв Главред, підкаблучник Джиган, сидячи в Дубаї, проголосував за терориста Путіна. У мережі з'явилося фото, як колишній українець позує зі своєю "силіконовою" дружиною Самойловою з бюлетенями в руках.

А також Джигана в Мережі називають підкаблучником своєї російської дружини. Зокрема, на відео потрапила реакція репера на жорсткий пранк дружини, яка висунула претензії, чому він не подарував їй квіти.

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Хто такий Джиган Джиган (справжнє ім'я - Денис Устименко-Вейнштейн) - реп-виконавець українського походження, народився в Одесі. Джиган одружений з росіянкою і блогеркою Оксаною Самойловою. Він не раз потрапляв до лікарень через зловживання забороненими речовинами.

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