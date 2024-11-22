"Ми - іграшки в сміттєвому пакеті": діти зрадника Джигана страждають від самотності

Коротко:
- Діти Джигана і Самойлової вважають себе іграшками
- "Мати року" Самойлова красиво відвертається від них
Російський репер Джиган, який родом з Одеси, але підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, та його дружина Оксана Самойлова "втрачають" своїх чотирьох дітей.
Принаймні про це свідчить те, що говорять їм самі діти. Як пише російський пропагандистський ресурс Стархіт, під час одного з обідів, розмова зайшла про плани зіркової родини.
Зокрема, четверо дітей пари стали пропонувати свої ідеї, перетягуючи увагу на себе. Але "мати року" Оксана нікого не слухала, занурившись у свої думки. Тоді дівчатка звернулися безпосередньо до неї: "Мамо, більше не заводь дитину. Ти нас узагалі тоді любити не будеш, забудеш, ми, як іграшки, у сміттєвому пакеті будемо валятися".
Уже за кадром зіркова мати зізналася, що в дітей є великий страх: якщо з'явиться ще один малюк, то про них забудуть. До слова, Самойлова у свій час знімала те, як вітає з днем народження одного з нащадків, і всіляко раділа від того, як у цей самий час страждали від заздрощів інші її діти. Для них кожне інше святкування дня народження брата чи сестри ставало справжньою трагедією.
"У мене не вистачає сил проводити з ними час якісно. Завжди йде бійня за увагу - нескінченна. Так, четверо дітей - це багато, коли ти працюєш, багато завдань вирішуєш... Ти просто не можеш дати їм 100% тієї уваги, яка потрібна", - пояснила дружина залежного зрадника України.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Як раніше повідомляв Главред, підкаблучник Джиган, сидячи в Дубаї, проголосував за терориста Путіна. У мережі з'явилося фото, як колишній українець позує зі своєю "силіконовою" дружиною Самойловою з бюлетенями в руках.
А також Джигана в Мережі називають підкаблучником своєї російської дружини. Зокрема, на відео потрапила реакція репера на жорсткий пранк дружини, яка висунула претензії, чому він не подарував їй квіти.
Вас може зацікавити:
- Не сподобалося: дружина підкаблучника-одесита Джигана пересіла на Жигулі
- Трясеться: на відео потрапив момент, як підкаблучник Джиган боїться свою російську дружину
- Одесит Джиган проголосував у Дубаї за терориста Путіна
Хто такий Джиган
Джиган (справжнє ім'я - Денис Устименко-Вейнштейн) - реп-виконавець українського походження, народився в Одесі. Джиган одружений з росіянкою і блогеркою Оксаною Самойловою. Він не раз потрапляв до лікарень через зловживання забороненими речовинами.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред