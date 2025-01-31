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"Є людина, яку я люблю": Ольга Мартиновська натякнула на нові стосунки

Руслана Заклінська
31 січня 2025, 09:59
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Ольга Мартиновська зізналася, що в її житті з’явилася особлива людина, з якою вона намагається будувати відносини.
'Є людина, яку я люблю': Ольга Мартиновська натякнула на нові стосунки
Ольга Мартиновська розповіла про особисте життя та стосунки з Володимиром Ярославським / Колаж: Главред, фото: instagram.com/olga_martynovska

Ви дізнаєтеся:

  • Які стосунки між суддями МастерШеф Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським
  • Чи зайняте серце Ольги Мартиновської

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська зізналася, що її серце вже не вільне. Проте відносини у відомої кулінарки не з колегою Володимиром Ярославським. Про це Мартиновська розповіла в інтерв'ю "Фокусу".

Ольга та Володимир уже неодноразово спростовували чутки про романтичні взаємини, однак питання про стосунки іж ними все ще цікавить фанатів. Шеф-кухарка вкотре наголосила, що між ними – міцна дружба, яка не переходить у романтичну площину.

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"Ми не пара, але водночас – пара платонічна, пара людей, які щиро люблять одне одного, але без сексуального контексту. У нас дуже близькі, класні та комфортні дружні стосунки. Моя Віра обожнює Вову, я пишаюся ним, захоплююся його талантом", - розповіла Мариновська.

Також Ольга поділилася, що вони з Ярославським часто спілкуються, підтримують одне одного, конкурують і цим "робимо одне одного кращими". Кулінарка також зазначила, що між нею, Володимиром і ще одним суддею проєкту – Ектором Хіменесом-Браво – склалися гармонійні відносини не лише на роботі, а й поза нею. У них навіть є спільний чат, де кулінари постійно діляться думками.

Нові стосунки

Водночас Ольга натякнула, що в її житті з’явилася людина, до якої вона має почуття. Проте їхні стосунки ще перебувають у процесі розвитку.

"Є людина, яку я люблю, і так само вірю, що ця людина любить мене. Ми не живемо разом, намагаємося вибудовувати стосунки. Раніше я думала, коли люди кохають одне одного, все дуже просто: живуть щасливе життя і помирають в один день, але це наївно. Ми дорослі і сформовані, змінюватися складно, всім потрібно підлаштовуватися. Ми в процесі", - зізналася вона.

Мартиновська поки не розкриває особистість свого обранця. Проте шеф-кухарка пообіцяла тримати в курсі всіх, кого це цікавить.

"Ми точно зробимо все, щоб упоратися", - додала Ольга.

Мартиновська та Ярославський - останні новини

Нагадаємо, українська шеф-кухар і суддя "МастерШеф" Ольга Мартиновська восени минулого року зізналася, що знову відчула закоханість. Жінка назвала свого обранця Руслана "джек-потом".

Також Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська повеселили підписників під час підготовки до зйомок нового сезону "МастерШеф". Ярославський приміряв рожевий кітель Ольги, а вона жартома запитала, чи витримають ґудзики.

Як повідомляв Главред, Володимир Ярославський спростував чутки про роман з Ольгою Мартиновською, заявивши, що їх пов’язує лише міцна дружба. Шеф-кухар зізнався, що спочатку вона йому імпонувала як жінка, але серйозні стосунки не склалися.

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Хто такий Володимир Ярославський?

Володимир Ярославський - український шеф-кухар, керуючий і співвласник ресторану "Lucky", бренд-шеф магазину "Good Wine", а також суддя проєкту "МастерШеф Україна". Один із 25 найкращих шеф-кухарів України за версією Фокус-лістингу 2011 року.

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