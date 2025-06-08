"Коли всередині вмираєш": Наталка Денисенко розповіла про крок "за край"

Коротко:
- Наталка Денисенко поділилася роздумами про справжню сміливість
- Артистка дійшла висновку про важливість пошуку себе
Українська акторка Наталка Денисенко не робить публічних коментарів щодо свого розлучення з актором-воїном Андрієм Федінчиком, проте не приховує, що зараз переживає один із найскладніших періодів у своєму житті.
Цими емоціями артистка ділиться відкрито у своєму блозі в Instagram. Приміром, нещодавно Денисенко описала метафоричне переродження в нову, кращу версію себе. Артистка зазначила, що не варто боятися "переступити через край", а оцінювати це, як акт "сміливості бути собою". Слухати себе, діяти за покликом серця і не боятися оголювати "м'яку" сторону себе - це і є, на думку Наталки, справжня сміливість.
"Справжня сміливість — не в тому, щоб витерпіти ВСЕ! А в тому, щоб нарешті почути себе і діяти за покликом серця. Коли ти всередині помираєш, ти не завжди кричиш… Ти просто перестаєш хотіти. Те, що надихало — більше не веде. Це не кінець. Це — обнулення. Стара ти — відходить. Маски злітають. Бажання стихають. Залишається правда. Тиша. І ти, нова. М’яка. Глибока. Ти більше не та, яка подобається всім — але нарешті своя. Життя не вимагає витримки в болю. Воно просить лише сміливості — бути собою. І якщо ти зараз стоїш на краю — не бійся ступити. Бо за цим краєм починається справжнє", - пише акторка.
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Хто така Наталка Денисенко?
Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
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