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Дірка в животі та немає пупка: путініста Сергія Жукова пошматували лікарі

Анна Підгорна
9 жовтня 2024, 23:27
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Лідера гурту "Руки вверх!" ледь врятували від смертельно небезпечних ушкоджень.
Сергій Жуков
Сергій Жуков новини - Жуков з Руки вверх! втратив пупок через некроз / колаж: Главред, фото: instagram.com/sezhukov

Співак-путініст Сергій Жуков, який схвально піднімає "руки вверх" за кровопролитну війну в Україні, поскаржився що ледь не помер через свою впертість і бажання заробити більше грошей.

Слова артиста цитують росЗМІ. На одному з шоу Жуков, який завжди страждав на зайву вагу, зізнався, що в 2017 році схуд не через чудову витримку, дієту або заняття спортом. Через концерти він проігнорував пупкову грижу, і лише після туру звернувся до лікаря.

"У мене вилізла пупкова грижа. Звичайна історія, яку проходять мільйони людей. Навантаження. Вдарився на одному з концертів. Ну, болить і болить. Коли прийшов у лікарню, виявилося, що потрібно оперувати. Я дочекався, поки не зовсім була гастрольна пора. Операція пройшла, і я поїхав додому", - згадує Жуков.

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Після цього в його животі стала накопичуватися рідина, ще пізніше - розвинувся некроз. Величезна рана не гоїлася і її розміри зростали в лякаючій прогресії. Путініст зізнається, що тоді був у сильному стрессі, адже опинився так близько до смерті, як не був ніколи раніше.

"Лікарі говорили, що йде якесь зараження або запалення. Потрібно розкривати і перевіряти. Вдруге розкривають, обробляють і залишають на чотири дні. Далі починається найстрашніше, що може бути в людини. Некроз. Усе, що було навколо, починає розкриватися і повністю відмирати. Через тиждень у мене дірка в животі. Спочатку невелика, через місяць - 10-сантиметрова. Це був кошмар. ... Пізніше була третя операція. Найскладніша і найважча. У мене тепер немає пупка. Страшно перерізаний живіт. Дуже соромлюся купатися на людях і ніколи не роблю цього", - поскаржився любитель окупантів Сергій Жуков.

Хто такий Сергій Жуков?

Сергій Жуков - російський співак, підприємець і музикант. Соліст і лідер російського поп-гурту "Руки Вверх!". Підтримує повномасштабну війну в Україні, анексію Криму і диктатора Путіна. У зв'язку з цим внесений: до списку небажаних осіб у Латвії та Естонії із забороною відвідування країни; до санкційного списку України "за відвідування окупованих територій після початку вторгнення, участь у пропагандистських концертах, публічну підтримку війни і режиму Путіна", повідомляє Вікіпедія.

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