Палац опублікував красиве фото дорослої принцеси Шарлотти

Принцеса Шарлотта перетворюється на красиву юну леді.

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Кейт Міддлтон з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

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Який вигляд має принцеса Шарлотта

Скільки їй виповнилося років

Маленька донька принца Вільяма і Кейт Міддлтон уже зовсім доросла.

Принцесі Шарлотті - єдиній доньці принца і принцеси Уельських - 2 травня виповнилося 10 років, тож, як і заведено, королівська сім'я презентувала портрет іменинниці на відзначення її знаменної події.

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Цього року її мама Кейт виступила в ролі художника, що стоїть за фотографією, на якій Шарлотта посміхається від вуха до вуха, позуючи на трав'янистому пагорбі.

Кейт Міддлтон з дітьми / instagram.com/princeandprincessofwales

Вільям, 42 роки, і Кейт, 43 роки, поділилися портретом у своєму спільному акаунті в Instagram, написавши в підписі: "З 10-річчям, принцесо Шарлотто!"

Знаменна подія сталася через тиждень після того, як пара відсвяткувала сьомий день народження свого молодшого сина принца Луї, виклавши його власний портрет.

На знімку, зробленому Джошем Сіннером, Луї - у темних джинсах, картатій сорочці на ґудзиках і темно-зеленому светрі - виблискує беззубою посмішкою, сидячи на кам'яній стіні перед садом з фіолетовими квітами.

У принцеси Шарлотти день народження / Фото Instagram/princeandprincessofwales

А що стосується принца Джорджа? Його портрет на честь дня народження буде опублікований тільки 22 липня, коли йому виповниться 12 років.

Але минулого року Кейт також була відповідальна за його знаменний знімок. Мама трьох дітей, яка вважає себе фотографом-аматором, зробила чорно-біле фото Джорджа в темному костюмі і білій сорочці, щоб відзначити цю подію.

"Бажаємо принцу Джорджу щасливого 11-го дня народження сьогодні!" - написали вони з Вільямом в Instagram на той час, зазначивши як авторку фотографії: "Принцеса Уельська, 2024".

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Нещодавно Главред писав про те, що Кейт Міддлтон повернулася в лікарню, де лікувала рак. Там вона зустрілася з пацієнтами, щоб висловити свою підтримку і особисто подякувати персоналу за їхню "виняткову турботу, підтримку і співчуття" за останні 12 місяців.

Зі свого боку принц Вільям також показав неймовірно стильну і свіжу Кейт. Він опублікував зворушливу публікацію до 43-річчя своєї "неймовірної" дружини.

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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