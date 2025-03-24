За місяць після заручин: Вітвіцька заговорила про весілля з нареченим-військовим

Соломія Вітвіцька розповіла, як вона та її обранець дивляться на свято їхнього кохання.

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Соломія Вітвіцька виходить заміж - журналістка висловилася про весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

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Журналістка відповіла на запитання, коли вона і Ситайло відгуляють весілля

Вітвіцька розповіла, в яких стосунках вона зараз із колишнім чоловіком

Українська журналістка і ведуча Соломія Вітвіцька 2025 року на День усіх закоханих отримала особливий подарунок - її коханий, український військовий Олексій Ситайло, освідчився їй під час спільного відпочинку в Буковелі.

І хоч від заручин Вітвіцької та Ситайла минуло трохи більше місяця, журналістку в соціальних мережах щодня штурмують запитаннями про те, коли ж буде весілля. Нещодавно у своєму блозі в Instagram Соломія все ж відповіла всім допитливим.

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Щоправда, конкретних дат вона називати не стала. Журналістка зазначила, що вона і наречений поки що не планують гучних свят з нагоди укладення шлюбу. "Уже місяць, як це - найпопулярніше питання, яке постійно чуємо від усіх довкола. Але думаємо, що якось нині не до гучних гулянь", - пише Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька виходить заміж - журналістка висловилася про весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Шлюб з Олексієм Ситайлом для Соломії Вітвіцької буде другим. Раніше вона була одружена з телеоператором Владом Кочатковим. Пара була разом 8 років, і розлучилася 2020 року. Не останню роль у їхньому розставанні зіграла публічність журналістки - Владу, як амбітному чоловікові, було складно залишатися в її тіні.

Проте розлучилися Кочатков і Вітвіцька дуже мирно, і сьогодні підтримують дружні стосунки. "Звісно ж спілкуємося з Владом. Ми ж дорослі, самодостатні люди і маємо купу класних спогадів. Життя таке непередбачуване, і в цей час особливо непросте. Тому варто збільшувати коло друзів, а не ворогів", - переконана Соломія Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька з колишнім чоловіком Владом Кочатковим / instagram.com/solomiyavitvitska

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