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Соломія Вітвіцька виходить заміж - бойфренд-військовий зробив їй пропозицію

Анна Підгорна
14 лютого 2025, 22:25
229
Вітвіцька показала заручини зі своїм обранцем.
Олексій Ситайло, Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька виходить заміж за Олексія Ситайла - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Коротко:

  • Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло рік тому розкрили свої стосунки
  • На День усіх закоханих військовий зробив своїй зірковій обраниці пропозицію руки і серця

Наприкінці лютого 2024 року українська журналістка та ведуча Соломія Вітвіцька вперше показала свого бойфренда - українського військового Олексія Ситайла. І хоч парі доводиться будувати стосунки на відстані, вони, схоже, справді щасливі разом.

Зараз закохані проводять відпустку в Буковелі. І вона запам'ятається Вітвіцькій надовго, адже саме там Ситайло зробив їй пропозицію руки і серця.

відео дня

В Instagram Соломія показала відео, на якому розчулений Олексій з коробочкою в руках ніжно обіймає і цілує свою обраницю, якій до цього подарував великий букет червоних троянд. У ролику грає пісня Світлани Тарабарової з символічною назвою "Я кажу "Так".

У коментарях Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло приймають привітання: "Солю, нехай ваше кохання міцніє. Красива мить любові! Вітаю із заручинами ! Йому пощастило з тобою", "Найщиріші вітання! Соля і Олексій, щастя вам безмежного", "Будьте щасливі, кохайте з кожний днем все дужче", "Щиро вітаю вас! Чудова пара!" тощо. Також пару з заручинами вже привітали Оля Цибульська, Анастасія Цимбалару, Христина Решетнік, Ірина Федишин, Марта Адамчук та інші.

Соломія Вітвіцька, Олексій Ситайло
Соломія Вітвіцька виходить заміж за Олексія Ситайла - подробиці / instagram.com/solomiyavitvitska

Повне відео на каналі STARS UA.

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Хто така Соломія Вітвіцька?

Українська телеведуча, журналістка, ведуча проєкту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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