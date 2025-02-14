Соломія Вітвіцька виходить заміж - бойфренд-військовий зробив їй пропозицію

Вітвіцька показала заручини зі своїм обранцем.

https://glavred.net/starnews/solomiya-vitvickaya-vyhodit-zamuzh-boyfrend-voennyy-sdelal-ey-predlozhenie-10639703.html Посилання скопійоване

Соломія Вітвіцька виходить заміж за Олексія Ситайла - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Коротко:

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло рік тому розкрили свої стосунки

На День усіх закоханих військовий зробив своїй зірковій обраниці пропозицію руки і серця

Наприкінці лютого 2024 року українська журналістка та ведуча Соломія Вітвіцька вперше показала свого бойфренда - українського військового Олексія Ситайла. І хоч парі доводиться будувати стосунки на відстані, вони, схоже, справді щасливі разом.

Зараз закохані проводять відпустку в Буковелі. І вона запам'ятається Вітвіцькій надовго, адже саме там Ситайло зробив їй пропозицію руки і серця.

відео дня

В Instagram Соломія показала відео, на якому розчулений Олексій з коробочкою в руках ніжно обіймає і цілує свою обраницю, якій до цього подарував великий букет червоних троянд. У ролику грає пісня Світлани Тарабарової з символічною назвою "Я кажу "Так".

У коментарях Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло приймають привітання: "Солю, нехай ваше кохання міцніє. Красива мить любові! Вітаю із заручинами ! Йому пощастило з тобою", "Найщиріші вітання! Соля і Олексій, щастя вам безмежного", "Будьте щасливі, кохайте з кожний днем все дужче", "Щиро вітаю вас! Чудова пара!" тощо. Також пару з заручинами вже привітали Оля Цибульська, Анастасія Цимбалару, Христина Решетнік, Ірина Федишин, Марта Адамчук та інші.

Соломія Вітвіцька виходить заміж за Олексія Ситайла - подробиці / instagram.com/solomiyavitvitska

Повне відео на каналі STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що український шоумен Євген Кошовий вивів у світ дружину і молодшу доньку. Рідкісний спільний вихід дозволив шанувальникам побачити, як сильно змінилася дівчинка.

Також танцівниця Юлія Сахневич, дружина співака Позитива, показала, який вигляд має її фігура після пологів. За півтора місяця вона досягла чудових результатів, хоч і зізнається, що поки соромиться свого тіла.

Читайте також:

Хто така Соломія Вітвіцька? Українська телеведуча, журналістка, ведуча проєкту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред