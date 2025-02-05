"Частина нашого життя закінчилася": будинок ведучого "Холостяка" згорів

Іван Городецький розповів про пожежу.

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Іван Городецький новини - Городецький розповів про пожежу в його будинку / колаж: Главред, фото: instagram.com/ivangorodetckiy

Коротко:

Будинок Івана Городецького сильно постраждав від пожежі

Шоумен показав, який зараз вигляд має його житло

Український актор і ведучий, відомий за першим сезоном шоу "Холостяк" і серіалом "Філін", Іван Городецький став жертвою пожежі, яка знищила його будинок. Без даху над головою його родині доведеться "починати життя з чистого аркуша".

Про це сам шоумен розповів у своєму блозі в Instagram. Городецький випустив ролик, де разом із дружиною на тлі згарища поділився невеселими новинами.

"Сьогодні трапилась біда в нашій родині, більша половина нашого будинку згоріла. З нами все добре, слава Богу. Починаємо життя з чистого листа. Будемо вдячні кожному за підтримку. Така от ситуація. Щось колись починається, щось колись закінчується. Якась частина нашого життя теж закінчилася тут. Все, що залишилося, зараз ви бачите на відео. Усе згоріло.Трошки незручно, але будемо вдячні будь-якій підтримці", - каже Іван із дружиною.

Причину пожежі, в якій, на щастя, ніхто не постраждав, пара поки не розкрила. У коментарях підписники і друзі сім'ї Городецьких висловлюють їм слова підтримки: "Тримайтеся. Ви молодці", "Щирі співчуття, головне підтримуйте одне одного, міцно обіймаю", "Жесть! Слава Богу, з вами все ок. Обіймаю", "Тримайтесь! Дякувати Богу, з Вами все добре!", "Дуже прикро, але найголовніше, що ви живі", "Обіймаю всім серцем" тощо.

Дивіться відео Івана Городецького з понівеченого пожежею будинку:

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