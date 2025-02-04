Зникла на два роки: який зараз вигляд має "чорненька з НеАнгелів"

Мама Вікторії Смеюхи поділилася рідкісним кадром із донькою.

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Віка Смеюха новини - як виглядає та де зараз співачка / колаж: Главред, фото: instagram.com/vitaviktoria19

Короткий зміст:

Віка Сміюха два роки тому раптово пішла з шоу-бізнесу

З чуток артистка живе в Італії, де її мама прожила цілих 1.5 роки

Українська співачка і колишня учасниця дівочого поп-дуету НеАнгели Вікторія Смеюха (справжнє ім'я - Катерина) перестала з'являтися в українському інформаційному просторі з жовтня 2022 року. Влітку 2023 року ходили чутки, що вона перебралася жити в рф, проте артистка спростувала ці дані в приватному порядку.

Де зараз і чим займається Смеюха - наразі точно невідомо. Утім, новим контентом із донькою нещодавно порадувала шанувальників мама зірки Вікторія (Віта).

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У своєму блозі в Instagram вона опублікувала фото з Вікою. Коли і за яких обставин було зроблено цей кадр, вона не уточнила.

Фото, яке нещодавно опублікувала Віта Смеюха / instagram.com/vitaviktoria19

Утім, якщо судити з акаунту Віти, де нерідко з'являються і світлини її зіркової доньки, навесні 2022 року сім'я перебралася до Львова, а вже влітку - до Польщі. Там осіла з родиною сестра співачки Уляна - до неї Віта навідується час від часу.

Вікторія Смеюха з мамою у Львові навесні 2022 року / instagram.com/vitaviktoria19

Віта Смеюха літо 2022 року провела у Кракові / instagram.com/vitaviktoria19

Віта Смеюха з донькою Уляною відзначає Різдво 2022 року в Польщі / instagram.com/vitaviktoria19

Інша країна, звідки мама зірки постить знімки, - це Італія (де вона пробула 1.5 роки, до січня 2025-го). Там, імовірно, і перебуває "чорненька з НеАнгелів". До слова, про те, що Віка може жити в Італії, і навіть народила там первістка, раніше розповідали Слава Дьомін та Аліна Доротюк, спираючись на інформацію з особистих джерел.

А вже влітку 2023-го Віта Смеюха в Італії, де залишиться на півтора року - ймовірно у Вікторії / instagram.com/vitaviktoria19

Наразі Віта Смеюха знову у Кракові / instagram.com/vitaviktoria19

Що ж до самої Вікторії-Катерини Смеюхи, то за два роки мовчання вона ні підтвердила, ні спростувала цю інформацію.

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Хто така Вікторія Смеюха? Вікторія Смеюха - українська співачка. Вікторію до зміни імені звали Катерина Смеюха, у неї контральто - низький жіночий голос. У 2005 році Вікторія брала участь у вокальному телепроєкті "Шанс", після виступала як сольна співачка під псевдонімом Кайра, повідомляє Вікіпедія. Із 2006 до 2021 року - учасниця поп-дуету НеАнгели. Після розпаду колективу відновила сольну кар'єру.

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