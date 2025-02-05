"Виявилася помилкою": Настя Каменських зробила заяву про особисте життя

Настя Каменських заговорила про кохання.

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Настя Каменських виступила в Польщі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських

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Настя Каменських зробила паузу на концерті

Співачка поставила запитання про кохання

Українська відома співачка Настя Каменських, яка на початку повномасштабної війни в Україні будувала кар'єру за кордоном, але все ж повернулася в Україну, дала концерт у Варшаві.

У Мережі з'явилося відео, на якому перед виконанням пісні Каменських поставила глядачам запитання про кохання.

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"Коли кохання виявилося помилкою - було таке?" - сказала Настя.

Співачка отримала відповіді й одразу змінила тему.

Нагадаємо, чоловік Каменських - український репер Потап втік за кордон під час терористичного вторгнення РФ в Україну і не збирається повертатися додому. Артист увесь час потрапляє в скандали через свою поведінку і нещодавно анонсував концерт, де співатиме російською мовою.

Що відбувається між подружжям невідомо, адже навіть під час зимових свят Настя була в Україні без чоловіка.

Настя Каменських інфографіка / Главред

Настя Каменських - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, Настя Каменських, яка на початку своєї музичної кар'єри була з пишними формами, розповіла про те, як важко їй далося схуднення. Артистка зазначила, що все своє життя вона намагалася контролювати кожен аспект, щоб скинути вагу.

А також раніше Настя Каменських звернулася до Потапа і привітала з річницею весілля. На своїй сторінці в соцмережах артистка опублікувала фото з чоловіком, а також написала ніжне послання.

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Хто така Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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