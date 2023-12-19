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"То є, то немає": TAYANNA зізналась, чи спілкується її син з ексчоловіком-росіянином

Руслана Заклінська
19 грудня 2023, 12:42
Артистка розповіла, як батьку Даніеля давалась батьківська турбота та опіка над сином.
'То є, то немає': TAYANNA зізналась, чи спілкується її син з ексчоловіком-росіянином
Співачка розповіла, чи спілкується її син з батьком / Колаж: Главред, фото: instagram.com / tayanna_reshetnyak

Cпівачка TAYANNA розкрила деталі стосунків сина з ексчоловіком-росіянином, відомим продюсером Єгором Глєбом. Артистка зізналася, що її син Даніель не спілкується зараз з батьком, який мешкає в ОАЕ. Про це TAYANNA розповіла в програмі "Пекельні борошна".

Співачка відзначила, що рік тому взимку вони з сином приїхали до колишнього чоловіка в Дубай. Поїздка мала на меті заспокоїти сина після напруження через воєнні події.

"Зараз ні. У нього взагалі напливами прокидається любов до дитини. То він є, то його немає. Взимку, майже рік тому був такий наплив, бачилися з ним. Ми прилетіли в Дубай. Я хотіла, щоб Даніель із ним поспілкувався, побачився. І оскільки він пережив дуже великий стрес з початком повномасштабного вторгнення, я хотіла, щоб він душевно заспокоївся, побув з батьком трішки. Він побув. І ми поїхали назад", - сказала TAYANNA.

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TAYANNA розповіла, що колишньому чоловіку не завжди вдається продемонструвати батьківську турботу та підтримку. Це, за словами артистки, вимагає внутрішньої готовності та прикладу з сім'ї, що відсутні у Глєба.

"Мені здається, щоб бути батьком, треба дорости морально до цього. І це має бути вродженим. Коли в людини немає правильного прикладу із сім'ї, то потім важко", - зазначила українська співачка.

Артистка також поділилася, що підростаючому Даніелю бракує чоловічої уваги, він сумує за батьком та мріє про спільні чоловічі заняття наприклад, провести час на футбольному полі. Все це жінка намагається компенсувати самотужки.

Нагадаємо, українська співачка TAYANNA висловила свою лояльність до українських зірок, які розвивають кар'єру в Росії, наголосивши, що важливо нести в серці добро і любов. Вона підкреслила, що кожен має свій унікальний шлях і все вирішить вища сила.

Також TAYANNA розкрила, що її новий партнер - Олександр, з яким вони познайомилися в соцмережах. В інтерв'ю вона розповіла про свої стосунки та подорожі, зокрема поїздку на Балі разом.

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