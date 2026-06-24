Бужинська з’явилася в купальнику під час відпочинку в Греції

Катерина Бужинська продемонструвала, що перебуває у чудовій формі.

https://glavred.net/starnews/buzhinskaya-pokazalas-v-kupalnike-na-otdyhe-v-grecii-10775507.html Посилання скопійоване

Катерина Бужинська милувалася чудовими краєвидами / колаж: Главред, фото: instagram.com/buzhynska

Коротко:

Як виглядає Бужинська

Де вона побувала

Відома українська співачка Катерина Бужинська з'явилася на відпочинку на грецьких островах.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася кадрами зі своєї відпустки та навіть порадувала шанувальників фото в купальнику.

відео дня

Катерина Бужинська показала відпочинок на островах / Фото Instagram/buzhynska

"Три острови в одній подорожі! Північні Споради — це справжній скарб Егейського моря, архіпелаг, що вражає своєю природною красою, кришталево чистими водами та неповторною атмосферою грецьких островів. Тут кожен острів має свій характер, але разом вони створюють ідеальне місце для незабутнього відпочинку, сповненого сонця, моря та яскравих вражень", — написала вона.

Катерина Бужинська показала відпочинок на островах / Фото Instagram/buzhynska

Бужинська також показала себе в купальнику, де було видно її розкішну фігуру.

Катерина Бужинська показала відпочинок на островах / Фото Instagram/buzhynska

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Катерина Бужинська / інфографіка: Главред

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше дружина відомого коміка Юрія Ткача Вікторія розкрила секрет свого приголомшливого схуднення. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Раніше також переможниця першого сезону популярного телешоу "Холостяк" Олександра Шульгіна поскаржилася на проблеми зі здоров’ям.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Катерина Бужинська Катерина Бужинська — українська співачка, мецо-сопрано (альт), лауреатка численних пісенних конкурсів, Гран-прі на Слов'янському базарі у 1998 році, народна артистка України. Співпрацює з українською студією Artur Music. З 1998 року випустила 8 альбомів. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом та болгарською мовами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред