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Бужинська з’явилася в купальнику під час відпочинку в Греції

Олена Кюпелі
24 червня 2026, 21:18оновлено 24 червня, 22:18
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Катерина Бужинська продемонструвала, що перебуває у чудовій формі.
Катерина Бужинська
Катерина Бужинська милувалася чудовими краєвидами / колаж: Главред, фото: instagram.com/buzhynska

Коротко:

  • Як виглядає Бужинська
  • Де вона побувала

Відома українська співачка Катерина Бужинська з'явилася на відпочинку на грецьких островах.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася кадрами зі своєї відпустки та навіть порадувала шанувальників фото в купальнику.

відео дня
Катерина Бужинська показала, як відпочиває на островах
Катерина Бужинська показала відпочинок на островах / Фото Instagram/buzhynska

"Три острови в одній подорожі! Північні Споради — це справжній скарб Егейського моря, архіпелаг, що вражає своєю природною красою, кришталево чистими водами та неповторною атмосферою грецьких островів. Тут кожен острів має свій характер, але разом вони створюють ідеальне місце для незабутнього відпочинку, сповненого сонця, моря та яскравих вражень", — написала вона.

Катерина Бужинська показала, як відпочиває на островах
Катерина Бужинська показала відпочинок на островах / Фото Instagram/buzhynska

Бужинська також показала себе в купальнику, де було видно її розкішну фігуру.

Катерина Бужинська показала, як відпочиває на островах
Катерина Бужинська показала відпочинок на островах / Фото Instagram/buzhynska

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Катерина Бужинська
Катерина Бужинська / інфографіка: Главред

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Про особу: Катерина Бужинська

Катерина Бужинська — українська співачка, мецо-сопрано (альт), лауреатка численних пісенних конкурсів, Гран-прі на Слов'янському базарі у 1998 році, народна артистка України. Співпрацює з українською студією Artur Music. З 1998 року випустила 8 альбомів. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом та болгарською мовами.

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