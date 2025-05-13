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Брат Кейт Міддлтон уперше розповів, як сім'я справлялася з її онкологією

Анна Підгорна
13 травня 2025, 01:30
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Джеймс Міддлтон зробив відверте зізнання про своїх близьких.
Джеймс Міддлтон, Кейт Міддлтон, принц Вільям
Кейт Міддлтон хвороба - Джеймс Міддлтон висловився про рак принцеси / колаж: Главред, фото: instagram.com/jmidy, ua.depositphotos.com

Короткий зміст:

  • 2024 рік став для Кейт Міддлтон роком боротьби з онкологією
  • Молодший брат принцеси розповів, яку участь у цьому брала її сім'я

На початку 2024 року принцеса Кетрін Уельська перенесла операцію на черевній порожнині, після якої у неї виявили онкологію. Свій діагноз Кейт Міддлтон розкрила в березні 2024 року. Вона також сказала, що проходить хіміотерапію.

У зв'язку з лікуванням принцесі довелося тимчасово відмовитися від виконання королівських обов'язків. Поступово повертатися до них вона почала лише восени 2024 року.

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Молодший брат принцеси Кетрін Уельської Джеймс Міддлтон у нещодавньому інтерв'ю для People вперше публічно висловився про хворобу сестри. Він підкреслив, що сім'я Міддлтонів завжди була міцною і вміла згуртовуватися перед обличчям життєвих труднощів. Тому і рак Кейт вони зустріли пліч-о-пліч, і робили все, щоб підтримати її.

"Ми - дружна сім'я. Завжди важливо мати поруч підтримку і не вирішувати проблеми наодинці. Участь у житті одне одного допомагає згуртувати людей. Я думаю, що, будучи сім'єю, ви вчитеся бачити, сприймати і розуміти те, що відбувається. Для неї (Кетрін) та її сім'ї це був непростий час, і я знаю, що для нас і нашої великої сім'ї це було непросто, але я думаю, що вся річ у спілкуванні та в тому, щоб запропонувати підтримку і допомогу, наскільки це можливо. Бути поруч із кимось - це дуже важливо, і це не обов'язково має бути на ваших умовах, і це не має бути на ваших умовах. Це має бути на їхніх умовах; беззастережно: "Я роблю це не для того, щоб отримати щось натомість. Я роблю це, тому що люблю тебе". І це найпростіший спосіб по-справжньому проявити любов. Ви можете робити це різними химерними способами, але насправді, знаєте, потрібно просто бути поруч", - розповів Джеймс.

Джеймс Міддлтон із мамою
Джеймс Міддлтон з мамою Керол Елізабет Міддлтон / instagram.com/jmidy

До слова, Міддлтон підтримав свою сестру після того, як вона вперше публічно повідомила про свій діагноз. У своєму блозі в Instagram він опублікував дитяче фото з принцесою Кетрін Уельською, і підписав його: "За ці роки ми разом піднялися на багато гір. Як сім'я, ми піднімемося і на цю разом із тобою".

Кейт Міддлтон із братом у дитинстві
Кейт Міддлтон із братом у дитинстві / instagram.com/jmidy

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Принцеса Кетрін Уельська - останні новини:

Раніше Главред розповідав про важливу заяву, яку зробила Кейт Міддлтон у вересні 2024 року. Вона стосувалася її лікування від онкології та виконання королівських обов'язків.

Також закохані принц Вільям і принцеса Кетрін показали рідкісне фото як привітання з важливим святом. На ньому майбутні король і королева Великої Британії виглядають зовсім юними і дуже щасливими.

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Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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