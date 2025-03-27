Мобілізація соліста гуртуДК Енергетик: дружина Якова Марного розкрила подробиці

Фіналіст Нацвідбору-2025 вирушив на проходження військової підготовки.

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Соліста гурту ДК Енергетик Якова Марного мобілізували - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/yakivmarnyy, instagram.com/dk_energetyk

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Соліста гурту ДК Енергетик мобілізували

Це підтвердила дружина Якова Марного

Український постпанк гурт ДК Енергетик, який вийшов до фіналу Національного відбору на Євробачення-2025, сьогодні повідомив про перенесення концерту, який мав відбутися 30 березня. Цей захід було вжито у зв'язку з мобілізацією одного з учасників колективу.

Ним виявився Яків Марний - соліст. Його відправили на проходження військової підготовки, яка закінчиться в червні 2025-го. Про це у своєму блозі в Instagram розповіла дружина музиканта Анна.

Марного мобілізували на очах дружини і доньки. Сам Яків був упевнений, що за кілька годин повернеться додому. "Йому сказали, що ми тільки дані ваші оновимо і повернемо вас. У підсумку його забрали в поліклініку. Я потім туди прийшла, хоча б, щоб побути поруч і підтримати", - розповіла Анна та зізналася, що тоді побачитися з чоловіком їй не вдалося.

Пізніше стало відомо, що Яків Марний очікує проходження військової підготовки. "О 10 ранку його забрала, о 6 вечора приїхала, передала йому якісь речі, якийсь перекус, таблетки, ліки і все. Чекаємо червня, а далі буде видно", - каже кохана музиканта.

Пізніше Анна Марна опублікувала фото з чоловіком і повідомила, що їм вдалося поспілкуватися телефоном. Також вона зазначила, що не хоче багато розповідати про особисте у світлі останніх подій.

Яків Марний із дружиною Анною / instagram.com/sapsaydance

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