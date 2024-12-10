З'їла акула: втікача Олександра Волошина "поховали" в мережі - реакція блогерів

Про долю колишнього чоловіка Анни Трінчер склали трагічну історію.

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Олександр Волошин новини - Олександр Волошин висловився про чутки про його смерть у Таїланді / колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Що сталося з Волошиним:

У Мережі з'явилося відео про смерть блогера

Олександр спростував свою загибель

27-річний український блогер Олександр Волошин влітку 2024 року незаконно покинув Україну. Він осів у Таїланді, де його спіткала трагічна доля.

Принаймні так повідомляється в ролику, який стрімко поширюється Мережею. У ньому йдеться, що Волошин під час розпивання алкогольних напоїв на березі океану пішов плавати, і так і не повернувся. "Швидше за все його рештки з'їла акула", - ідеться в повідомленні.

відео дня

Про це у своєму блозі в Instagram розповів сам Олександр. Він закликав підписників не вірити всьому, що про нього говорять в інтернеті.

"Я живий. Уявіть, в це хтось вірить. І в будь-якому разі це було зроблено спеціально, типу я загинув не на війні, а в Таїланді. Щоб з мене ржали", - заявив Олександр Волошин.

Олександр Волошин новини - Олександр Волошин висловився про чутки про його смерть у Таїланді / колаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx

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