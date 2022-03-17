"Починаю хвилюватися за Антоніо Бандераса": Остапчук висміяв "тупість" Кадирова

Володимир Остапчук висміяв "тупість" Кадирова/ instagram.com/vova_ostapchuk

В одному з останніх інтерв'ю глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров назвав головною метою російської армії упіймання Степана Бандери, якого не стало ще 15 жовтня 1959 року.

Мережа "вибухнула" величезною кількістю мемів і жартів про недалекість російського політика. Не обійшов стороною конфуз і український телеведучий Володимир Остапчук.

"Через тупість Кадирова я починаю хвилюватися за Антоніо Бандераса", - написав шоумен на своїй сторінці в Instagram.

instagram.com / vova_ostapchuk

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що співак Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки на новорічному Дизель-шоу виконав повстанську пісню"Батько наш Бандера".

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