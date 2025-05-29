Американський режисер разом із балконом зірвався з висоти в Києві

Крістофер Волтерс знімає фільми про напад Росії на Україну.

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Американський режисер провалився з балконом / Колаж Главред, скріншот відео

Коротко:

Що трапилося з американським режисером

Що він закликає зробити

Американський режисер Крістофер Волтерс, який знімає в Україні вже другий фільм про війну, постраждав у Києві на Подолі.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в Telegram, інцидент трапився просто перед входом у під'їзд багатоквартирного будинку.

відео дня

"У Подільському районі на громадянина США, який приїхав в Україну документувати війну, впав балкон. Прямо перед входом у під'їзд багатоквартирного будинку. Чоловік отримав травми. Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності", - написав чиновник.

Ткаченко про інцидент / Скриншот Telegram/tkachenkotymur/

Однак сам режисер каже на відео, що він провалився разом із балконом і зірвався з висоти просто на асфальт.

За його словами, він хотів би провести інспекцію, щоб дізнатися, що сталося з балконом, щоб подібні аварії більше не траплялися.

За словами Ткаченка, він терміново доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати зв'язок із потерпілим, узяти ситуацію щодо цього будинку на особистий контроль, а також провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності.

Балкон американського режисера / Скриншот

"Ми надамо всю допомогу. А потім буде серйозна розмова з районними керуючими компаніями", - додав він.

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