Американський режисер разом із балконом зірвався з висоти в Києві

Коротко:
- Що трапилося з американським режисером
- Що він закликає зробити
Американський режисер Крістофер Волтерс, який знімає в Україні вже другий фільм про війну, постраждав у Києві на Подолі.
Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в Telegram, інцидент трапився просто перед входом у під'їзд багатоквартирного будинку.
"У Подільському районі на громадянина США, який приїхав в Україну документувати війну, впав балкон. Прямо перед входом у під'їзд багатоквартирного будинку. Чоловік отримав травми. Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності", - написав чиновник.
Однак сам режисер каже на відео, що він провалився разом із балконом і зірвався з висоти просто на асфальт.
За його словами, він хотів би провести інспекцію, щоб дізнатися, що сталося з балконом, щоб подібні аварії більше не траплялися.
За словами Ткаченка, він терміново доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати зв'язок із потерпілим, узяти ситуацію щодо цього будинку на особистий контроль, а також провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності.
"Ми надамо всю допомогу. А потім буде серйозна розмова з районними керуючими компаніями", - додав він.
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