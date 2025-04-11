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Гросу визвірилася на режисера, який сказав, що з нею важко працювати

Олена Кюпелі
11 квітня 2025, 18:09оновлено 11 квітня, 19:28
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Аліна Гросу детально відповіла на звинувачення українського режисера.
Аліна Гроссу
Аліна Гросу відповіла Ненову / колаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu/

Коротко:

  • Про що скандал Гросу з режисером Неновим
  • Що сказала співачка

Український режисер, кліпмейкер і креативний продюсер Герман Ненов, який днями в інтерв'ю заявив, що він би ніколи не хотів знову працювати зі співачкою Аліною Гросу.

Тоді він заявив, що через закритий характер співачки колаборація у них не склалася. Однак Аліна Гросу не пробачила такого випаду і швидко відповіла Ненову.

відео дня

На своїй сторінці в Instagram, Гросу написала, відповідь. За її словами, вона сама не захотіла продовжувати співпрацю з ним. Вона додала, що у режисера були завищені ціни.

"Один режисер у шоу-бізнесі, Герман, сказав, що ніколи б не працював зі мною, бо я надто м'яка і не висловлюю різко і чітко свої думки і бажання, "так чи ні". А йому легше працювати зі скандалами. Приймаю його думку! Але хочу йому нагадати, що 2021 року я сама припинила свою співпрацю з ним, бо складати бюджет за цінами з повітря і вивалювати космічні суми на відео без особливої ідеї, без сюжету, суто через самозамилування в кадрі - це не до мене. Я знаю ціну кожній копійці і скільки що насправді коштує на знімальному майданчику", - написала вона.

Аліна Гроссу
Аліна Гросу / instagram.com/alina_grosu

За словами співачки, вона навіть залишила йому аванс за витрачений на неї час.

Також Гросу нагадала, що, прийнявши рішення піти від Ненова, вона все ж фінансово віддячила йому за присвячений час. І підкреслила, що далі знімала кліпи за менші гроші, але залишалася дуже задоволена результатами роботи вже інших продюсерів.

Аліна Гроссу
Аліна Гросу / instagram.com/alina_grosu

"Я зробила примірку перук і тест макіяжу для зйомок - 1500 доларів, сама в шоці. Я сказала, що їду на зйомку і ми поки припиняємо нашу співпрацю, і що користуватися його ідеями я, звичайно, не буду. Крапка. А готувалися ми тоді до прем'єри "Малинові вуста" і від того, що я цю роботу зробила не з ним, я нічого не втратила, пісня і так зайшла. А найвідоміші мої кліпи зняті за копійки. Тому що важливі не бюджет і штампування, а ідея і душа", - заявила Гросу.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Аліну Гросу фанати засипають запитаннями - чому ж вона приховує обличчя нового коханого. Виконавиця знайшла, що відповісти. Гросу з гумором зазначила, що "чоловік нехрещений", таким чином натякнувши, що боїться наврочити їхні стосунки.

Аліна Гросу інфографіка
Аліна Гросу інфографіка / Інфографіка: Главред

А також фанати Аліни Гросу вже поспішили вирішити, що новим чоловіком співачки став її ексбойфренд росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Хто така Аліна Гросу

Аліна Михайлівна Гросу - відома українська співачка.
Перший коханий Гросу - московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

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