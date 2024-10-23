"Не звикайте до людей": актор і воїн розповів про страхи на війні

Сім'я українського актора підтримала його рішення піти добровольцем на початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Володимир Ращук поділився головним страхом / скріншоти з відео

Актор і воїн Володимир Ращук зізнався, що на війні переживає різні страхи. Це і страх невідомості, і втрати та смерті, і страх відмінника, що ти маєш робити все ідеально.

Про це він розповів в інтерв'ю агентству УНІАН. "На жаль, війна дорівнює смерті та втратам. Є така фраза "ніколи не звикайте до людей". Це дуже важко, коли побратим стає тобі ближчим за будь-якого родича за короткий період часу", - зазначив актор і захисник.

Родина українського актора підтримала його рішення піти добровольцем на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дружина також займається волонтерством і їздить у гарячі точки. Однак сам Ращук воювати їй забороняє:

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"Моя дружина - абсолютно фанатична націоналістка і патріотка. Була одна ситуація, коли ми були дуже близькі від лінії зіткнення, і була можливість у мене трохи поспати. Я тільки з нічної зміни прийшов, ліг, і тут мене хтось це. Я розплющую очі, а це вона приїхала до мене туди на хвилин десять. Це був Сєвєродонецьк. Ну і після того я сказав, що не зможу функціонувати, коли вона тут: "Ти - жінка, і мусиш зберігати те, куди я буду мріяти повертатися. Якщо підеш воювати, то в нас будуть взагалі спалені мости, і підемо, як у казино кажуть, в all-in".

Хто такий Володимир Ращук? Ращук Володимир Анатолійович (нар. 11 жовтня 1987 р.) - український театральний і кіноактор, спортсмен і військовослужбовець, командир 7-ї роти 3-го Батальйону "Свобода" у складі Бригади швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж". Має звання "лейтенант", повідомляє "Вікіпедія".

За словами Ращука, особливу підтримку в рішенні стати на захист держави виявила його донька.

"Вона дуже свідомо зрозуміла, що тато йде і його потрібно підтримати. Вона весь час займалася тим, що підтримувала маму, мою дружину. І ось це, мабуть, найкрутіше", - додає чоловік.

Також Ращук поділився власним секретом щасливого шлюбу, який може бути корисний кожній парі. За його словами, важливими є чесність і повага.

"Звісно, і кохання, пристрасть, бажання і розуміння, що краще за твою єдину нікого не існує, і що вона чарівна. Я вважаю, що це дуже важливий момент. Діалог, розуміння одне одного. І саме не компроміси, а вміння розмовляти і чути", - підсумовує він.

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