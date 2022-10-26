УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Евакуював пораненого солдата: на фронті загинув талановитий лікар та видатний футболіст

26 жовтня 2022, 17:30

Дмитра Сербіна називають людиною з великої літери. Він завжди приходив на допомогу кожному, хто її потребував.

Погиб Дмитрий Сербин
Дмитро Сербін загинув, виконуючи свій цивільний та лікарський обов'язок / Kyiv Capitals

У ніч проти 25 жовтня на фронті загинув талановитий лікар та легенда американського футболу України Дмитро Сербін. Російські окупанти вбили Дмитра якраз тоді, коли він займався евакуацією пораненого солдата ЗСУ. Про смерть українського героя повідомив у Facebook його близький друг Олександр Лосинський.

"На лінії фронту загинув лікар від бога, капітан збірної України з американського футболу та мій друг "Чарівний Лікар" Дмитро Миколайович Сербін. Загинув, виконуючи свій цивільний та лікарський обов'язок: виносячи пораненого з поля бою. Ще одна несправедливість цієї війни: перемелюючи гірших з них, ми безповоротно втрачаємо кращих з нас…" - написав Олександр.

Такою трагічною новиною розбиті й партнери Сербіна з київського клубу "Capitals", за який успішно виступав футболіст. Там наголосили, що Дмитро – це людина з великої літери. Він завжди приходив на допомогу кожному, хто її потребував.

"Помер як воїн, захищаючи свою країну, своїх рідних, бо робив це за життя. Дімо, дякуємо тобі за все! Ти в наших серцях, ніколи не забудемо!" - звернулися до загиблого товариша в "Kyiv Capitals".

Погиб Дмитрий Сербин
Дмитро Сербін був капітаном збірної України з американського футболу / Kyiv Capitals

Раніше ми писали, що на фронті загинув військовослужбовець Збройних сил України, який підняв державний прапор на острові Зміїний після його звільнення. Загиблого захисника України звуть Олег. З ним попрощалися в суботу, 22 жовтня.

Також повідомлялося, що у боях з російськими загарбниками загинули двоє українських спортсменів – гравці в американський футбол Данило Богуславський і Руслан Сапожнік. Один з них загинув на Херсонщині, інший – на Донеччині.

Більше новин про бойові втрати на фронті:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:30

Евакуював пораненого солдата: на фронті загинув талановитий лікар та видатний футболіст

17:26

Російський священик запропонував жінкам більше народжувати, щоб пережити війну в УкраїніВідео

17:10

"Не провокуйте нас": у Лукашенка записали дивне звернення армії Білорусі до ЗСУВідео

17:07

"Звинувачує інших у тому, що хоче зробити сама": Столтенберг жорстко відповів РФ щодо "брудної бомби"Відео

17:03

Польський Сенат визнав російську владу терористичним режимомВідео

Реклама
16:53

Згоріла живцем в авто: спливли трагічні деталі вибуху в Дніпрі, де загинула вагітна дівчинаВідео

16:27

Втратив тата та вагітну маму: у Бахмуті врятували 8-річного хлопчика, батьків якого вбили окупантиВідео

16:21

Радіють кожному моменту: 4 найщасливіших знака зодіаку

16:21

Спалила всі мости: Жанну Бадоєву вимагають звільнити з головного пропагандистського каналу РФ

16:12

"Брудна бомба і біополігони": Путін влаштував істерику з байками про "погрожуючу" УкраїнуВідео

15:59

Найсмачніші кошики на Новий рік 2023 з найніжнішою начинкою: швидкий і легкий рецепт закускиВідео

15:35

Ядерні навчання під керівництвом Путіна: РФ завдала тренувального удару по полігону на КамчатціВідео

14:56

Ізраїль готовий надати докази про брехню Ірану щодо постачання РФ дронів – президент країниВідео

14:50

Штайнмаєр, який просидів в укритті, шокований історіями про війну в УкраїніВідео

14:28

Ксенія Мішина в кричущій міні-сукні і ботфортах заткнула за пояс Меган ФоксВідео

14:27

Дісталися спецслужби: у приватному будинку Собчак проходять обшуки

14:20

"Путінізм – це вірус": у Зеленського назвали "ліки" для боротьби з режимом КремляВідео

14:07

Поїхав вбивати українців вдруге: ЗСУ ліквідували майже 27-річного ВДВшникаВідео

14:00

"Ми зрозуміли, він - частина родини": син Андреа Бочеллі показав врятованого з Куп’янська пса ДжекаВідео

13:58

Як зварити ідеальну картоплю в мундирі для салатів

Реклама
13:50

НАТО вдарить по РФ, якщо Путін застосує "брудну бомбу": експерт пояснив наслідкиВідео

13:40

Пляшка, чорний пакет та ящик: російський священник в Україні провів дивний обряд хрещення окупантівВідео

13:14

"Не зустрічав такого рівня цинізму": Пономарьов прокоментував конспірологічну теорію про постачання зброї Україні

13:04

ЗСУ отримали ще 5 квадрокоптерів за сприяння Favbet Foundation

13:00

Гороскоп на завтра 27 жовтня 2022: Левам - гроші, Дівам - інтриги недругів, Стрільцям - велика сварка

12:36

Росія може підірвати "брудну бомбу" на Херсонщині - МусієнкоВідео

12:20

Сі Цзіньпін придумав для Путіна принизливе прізвисько - ЗМІ

12:04

Молода дружина Сергія Тігіпка показала глибоке декольте і тонку талію в кокетливому топі

11:59

Злата Огневич натякнула на нові стосунки

11:50

ЗСУ одним махом знищили десяток "кадирівців" у Луганській області - ГайдайВідео

11:27

Гороскоп Таро на листопад 2022: що принесе останній місяць осені Козерогам, Рибам, ВодоліямВідео

11:20

Путін у розпачі тягне час до зими, щоб переламати ситуацію на війні - CNNВідео

10:51

Російській пропагандистці вірменці Симоньян заборонили в'їзд до ВірменіїВідео

10:50

Гороскоп на сьогодні 26 жовтня 2022: Терезам - важливе рішення, Стрільцям - заздрісники, Водоліям - успіх

10:32

Ексдепутат Держдуми запропонувала Пугачовій виступити в Києві з концертомВідео

10:16

Вторгнення Білорусі в Україну: у ГУР розповіли, чи є небезпека

10:11

У Бєлгородській області окупанти застрелили свого ж солдата, коли той спускався у бліндажВідео

10:10

Дьомін розповів, чому не варто хейтити БрежнєвуВідео

09:47

Може бути роботом: фанатів налякало око Кеті ПерріВідео

09:41

На Херсонщині ЗСУ точним ударом знищили 30 ворогів, а 100 - відправили під завалиВідео

Реклама
09:28

В Ірані вбито полковника КВІР, який доставляв дрони Shahed-136 до Росії

09:19

"Чорноморець" двічі відмовив "Дніпру-1" на прохання перенести матч перед "Лігою конференцій"

09:07

Червоноармієць з пральною машиною: у Чехії "модифікували" пам'ятник радянському солдату

08:53

Допоможе перехоплювати дрони-камікадзе: в Україні почали використовувати ізраїльську систему SmartshooterВідео

08:50

Ліквідація Путіна вже давно назріла, Захід це має нарешті зрозумітиПогляд

08:26

"Це частина геноциду українців": Кулеба жорстко ввідреагував на удари по критичній інфраструктуріВідео

08:19

"Загроза не така вже і неминуча": РФ може не мати технічної можливості вдарити ядеркою - РезніковВідео

07:37

Третій етап війни в Україні: Резніков розповів про "пастку" для окупантів у ХерсоніВідео

07:00

Перші системи NASAMS скоро розгорнуть в Україні: що відомоВідео

06:37

"Десатанізація" України: в ISW пояснили, навіщо в РФ війну намагаються пов'язати з релігійними ідеями

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопаді
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти