Евакуював пораненого солдата: на фронті загинув талановитий лікар та видатний футболіст

Дмитро Сербін загинув, виконуючи свій цивільний та лікарський обов'язок / Kyiv Capitals

У ніч проти 25 жовтня на фронті загинув талановитий лікар та легенда американського футболу України Дмитро Сербін. Російські окупанти вбили Дмитра якраз тоді, коли він займався евакуацією пораненого солдата ЗСУ. Про смерть українського героя повідомив у Facebook його близький друг Олександр Лосинський.

"На лінії фронту загинув лікар від бога, капітан збірної України з американського футболу та мій друг "Чарівний Лікар" Дмитро Миколайович Сербін. Загинув, виконуючи свій цивільний та лікарський обов'язок: виносячи пораненого з поля бою. Ще одна несправедливість цієї війни: перемелюючи гірших з них, ми безповоротно втрачаємо кращих з нас…" - написав Олександр.

Такою трагічною новиною розбиті й партнери Сербіна з київського клубу "Capitals", за який успішно виступав футболіст. Там наголосили, що Дмитро – це людина з великої літери. Він завжди приходив на допомогу кожному, хто її потребував.

"Помер як воїн, захищаючи свою країну, своїх рідних, бо робив це за життя. Дімо, дякуємо тобі за все! Ти в наших серцях, ніколи не забудемо!" - звернулися до загиблого товариша в "Kyiv Capitals".

Дмитро Сербін був капітаном збірної України з американського футболу / Kyiv Capitals

Раніше ми писали, що на фронті загинув військовослужбовець Збройних сил України, який підняв державний прапор на острові Зміїний після його звільнення. Загиблого захисника України звуть Олег. З ним попрощалися в суботу, 22 жовтня.

Також повідомлялося, що у боях з російськими загарбниками загинули двоє українських спортсменів – гравці в американський футбол Данило Богуславський і Руслан Сапожнік. Один з них загинув на Херсонщині, інший – на Донеччині.

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