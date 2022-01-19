Зимові Олімпійські ігри-2022: хто представить Україну, де дивитися і всі подробиці змагань

Захищати честь України в Пекін відправляться 41-42 спортсмени.
У Пекіні 4 лютого відкриється 24 зимова Олімпіада. Китай стане першою країною в світі, кому вдасться провести і літні і зимові Олімпійські ігри.
Урочисту церемонію відкриття 4 лютого 2022 року прийме Національний стадіон Пекіна, відомий як Пташине гніздо і побудований до Олімпіади 2008.
Девіз Олімпіади та Паралімпіади 2022 - разом заради спільного майбутнього (Together for a Shared Future). Цей варіант був обраний з майже 80 пропозицій китайських університетів.
Талісман ігор в Пекіні - панда Бін Дунь Дунь, ім'я якої об'єднує китайське слово "лід" (позначає також силу і чистоту) і прикметник "здоровий, міцний, життєрадісний".
Важливі дати проведення Олімпіади-2022 в Пекіні
Зимові Олімпійські ігри 2022 офіційно відкриються 4 лютого 2022 року (п'ятниця), а завершаться 20 лютого (неділя).
Перший комплект медалей розіграють вже 5 лютого.
Скільки спортсменів візьме участь в Олімпіаді-2022
В іграх візьмуть участь 2,9 тис. спортсменів з 95 країн світу. Буде розіграно 109 комплектів нагород.
Паралімпійські зимові ігри, які також відбудуться в Пекіні, заплановані на 4-13 березня 2022 року.
Олімпіада-2022 без глядачів
Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення не допускати глядачів на важливі змагання. Як і літня Олімпіада в Токіо, зимові ігри в Пекіні пройдуть в умовах суворих коронавірусних обмежень.
Всі учасники Ігор будуть зобов'язані робити щоденні тести на COVID-19.
Хто представлятиме Україну на Олімпіаді-2022
Захищати честь України в Пекін відправляться 41-42 спортсмени. Це більше, ніж було на попередніх зимових Іграх у Пхенчхані, коли українська команда вирушила до Південної Кореї у складі 33 спортсменів.
Українцям вдалося завоювати олімпійську ліцензію в:
- біатлоні,
- фристайлі,
- фігурному катанні,
- санному спорті,
- лижних гонках,
- гірськолижному спорті,
- сноуборді,
- лижному двоборстві,
- скелетоні,
- стрибках з трампліну,
- шорт-треку.
Повний поіменний склад української збірної на ігри в Пекіні Національний олімпійський комітет (НОК) затвердить пізніше.
Шансів завоювати медалі в Пекіні у збірної України менше, ніж на літній Олімпіаді в Токіо. Найбільші надії на зимових Іграх українська збірна традиційно покладає на біатлоністів.
"Будемо відверті, якщо ми привеземо з Пекіна-2022 хоча б одну медаль, то це вже буде добре. Розумію, що нас поки засмучують біатлоністи. Запевняю, що з боку Міністерства зроблено все необхідне для підготовки. Тепер слово за ними і їх тренерами... Також удача не завадить і нашим фрістайлістам, які на початку зими були набагато успішніше біатлоністів", - говорив у грудні 2021 року Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.
Де дивитися Олімпійські ігри-2022
В Україні офіційним транслятором зимової Олімпіади в Пекіні є телеканал UA: Перший. Також змагання можна буде дивитися онлайн на сайті Суспільне Спорт.
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