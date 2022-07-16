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"Я не хочу змагатися з вбивцями": українська спортсменка публічно накинулася на росіянок

16 липня 2022, 15:45

Українка рада, що спортсменів з РФ не допустили до чемпіонату світу, які підтримали цю жахливу війну.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх / НОК України

Зіркова українська спортсменка і бронзовий призер Олімпійських ігор у стрибках у висоту Ярослава Магучіх назвала російських спортсменів вбивцями, тому що вони підтримують криваву політику свого президента.

На пресконференції перед чемпіонатом світу в Юджині, який стартував 15 липня, Магучіх помітила, що після 24 лютого у неї не може бути хороших відносин з російськими легкоатлетами, які боягузливо мовчали, поки вбивали українців, пише Dagbladet.

"У той день все змінилося. Я не хочу змагатися з вбивцями. Насправді росіяни - вбивці. Багато спортсменів підтримують війну, а мені пишуть, що я не розумію, що відбувається", – сказала Ярослава в Юджині.

Українка рада, що спортсменів з РФ не допустили до чемпіонату світу, які підтримали цю жахливу війну.

"Коли почалася війна, багато українських спортсменів написали в Instagram про те, що сталося. Ніхто з діючих російських атлетів не запитав: "Як справи?" Замість цього вони пишуть, мовляв ,"Це не наша проблема". Деякі з них навіть підтримали війну", – обурена Магучіх.

За словами Ярослави, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту росіянка Марія Ласіцкене довго мовчала, але пізніше сказала, що їй було занадто соромно дивитися на українок.

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"Але якщо бути до кінця чесними, ми теж не хочемо дивитися їй в очі. Українці помирають через Росію. Це не тільки через Путіна, а й через солдатів. З українськими жінками відбувається багато жахливих речей", - розповіла Магучіх.

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війна в Україні Ярослава Магучих війна Росії та України
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