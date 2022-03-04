УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

"Я буду першим, хто приєднається до них": боксер Тайсон Ф'юрі готовий воювати проти РФ разом з ЗСУ

4 березня 2022, 13:17

При цьому він зазначив, що захоплюється українськими спортсменами, які виступили на захист України.

false
Тайсон Ф'юрі готовий вступити у війну з РФ на боці України за прикладом Усика і Ломаченка / instagram.com/gypsyking101

Британський боксер-професіонал, який виступає у важкій ваговій категорії Тайсон Ф'юрі на прес-конференції перед боєм з Ділліаном Уайтом висловив своє захоплення українськими боксерами.

Олександр Усик, Василь Ломаченко, а також брати Клички зараз захищають свою країну від вторгнення російського окупанта.

"Це фантастика. Я буду першим, хто приєднається до них, якщо у війну втрутяться Англія або Америка. Я буду першим у черзі на цю роботу. Мій тато теж буде, і всі хлопці, ми всі станемо на захист. Якщо ти з тієї країни, живеш там - захищай її. Люби свою жінку і бийся за свою країну", - заявив Ф'юрі.

Промоутер Тайсона Френк Уоррен також зазначив, що прикладу цих "чотирьох бійців" повинен слідувати кожен: "Всі повинні підтримати Україну. Встати проти тирана на захист демократії. Ці чотири бійці, всі повинні стояти за ними. Те, що вони роблять, чудово".

Також Уоррен підкреслив, що бокс - одна з перших спортивних асоціацій, яка відмовила Росії в участі в змаганнях, після того як Кремль розв'язав війну з Україною.

Інші новини:

viber
війна в Україні Тайсон Ф'юрі вторгнення Росії військове вторгнення російське вторгнення війна Росії та України
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Особистий ендшпіль Путіна, або Чому Росія програєОсобистий ендшпіль Путіна, або Чому Росія програє Російські окупанти захопили Тростянець на Сумщині: людей почали витягувати з будинківРосійські окупанти захопили Тростянець на Сумщині: людей почали витягувати з будинків Норвезький льотчик присвятив Україні шедевр у повітряному просторіНорвезький льотчик присвятив Україні шедевр у повітряному просторі Божевільний корабельБожевільний корабель РФ має закінчити війну і відбудувати Україну: у США назвали умови скасування антиросійських санкційРФ має закінчити війну і відбудувати Україну: у США назвали умови скасування антиросійських санкцій

Останні новини

14:20

Ворожий "Солнцепьок" захоплений: бійці ЗСУ відібрали у окупантів потужну зброю

14:19

Від найбільшого літака лишилися уламки: з’явилися фото знищеної окупантами Мрії

13:39

Кінцева мета вторгнення Путіна в Україну – геноцид українського народуПогляд

13:36

Росія вже використала 95% складу своїх військ і зазнає втрат на всіх напрямках - Данилов

13:31

Звернення Миколи Штейнберга до світового співтовариства ядерної енергетики

Реклама
13:21

Арестович розповів, яких перемог вдалося досягти в найгарячіших точках УкраїниВідео

13:17

"Я буду першим, хто приєднається до них": боксер Тайсон Ф'юрі готовий воювати проти РФ разом з ЗСУ

13:12

Українська ППО збила ворожий літак на Одещині, пілота шукають

13:10

Російські окупанти потай заривають в землю трупи своїх солдатів, убитих під Маріуполем - відеоВідео

12:56

Немає світла, води, опалення: Маріуполь - на межі гуманітарної катастрофи через путінську орду

12:44

Український фрегат "Гетьман Сагайдачний" затопили, щоб не потрапив у руки ворога

12:31

Хочуть повторити сценарій "ЛДНР": окупанти готують у Херсоні провокаційні мітингиВідео

12:27

В Енергодарі прогримів дуже сильний вибухВідео

12:21

Росія кинула проти українців практично всю свою армію - Зеленський

12:12

"Радіація не знає, де Росія": президент Зеленський звернувся до росіян після атаки на ЗАЕС

12:04

Путін та його військові командири можуть потрапити до в'язниці за воєнні злочини

11:48

"Росія зменшує вимоги і вже не говорить про денацифікацію": нова заява Арестовича

11:24

ЗСУ як трофеї завоювали більше техніки, ніж отримали від української "оборонки" - Міністр оборони

11:20

Російський олігарх родом з України був знайдений повішеним у Британії - ЗМІ

11:20

"Ця ніч могла зупинити історію України і Європи": Зеленський назвав терором атаку на ЗАЕСВідео

Реклама
10:54

Потрібен "успішний полковник Штауффенберг": сенатор США закликав "прибрати" Путіна

10:47

Держави ЄС спрощують правила перетину кордону для перевізників гуманітарної допомоги в Україну – Мінінфраструктури

10:39

Мера Енергодара могли захопити окупанти: він оприлюднив відео із закликом не провокувати росіянВідео

10:28

Канцлер Німеччини відкинув ідею про падіння Путіна та зміну режиму в Росії

10:25

"Кремлівські щури вже тремтять": Резніков заявив, що наближається переломний момент у війні

10:10

Як мінімум 9166 осіб: у Міноборони озвучили втрати агресорів за вісім діб війни

10:01

РФ хоче висадити морський десант біля Затоки і Чорноморська

09:53

Безсильна лють Путіна: чому Росія приречена на поразкуПогляд

09:50

Фанатку Путіна і "ЛДНР" оперну співачку Нетребко звільнили з легендарного театру в США

09:46

Коли закінчиться війна ти чи натисне Путін на ядерну кнопку: гороскоп для України 2022Відео

09:36

У Житомирі окупанти розбомбили школуВідео

09:08

Спадкоємець трону Саудівської Аравії хоче стати посередником між Зеленським і Путіним

09:04

"Це прокляття ляже на ваших дітей": Гвоздьова повідомила, що її дім розбомбили окупанти

09:00

Пентагон: ЗСУ бореться хоробро і винахідливо - російські війська спантеличені і розчаровані

08:50

Російські окупанти захопили майданчик Запорізької АЕС

08:42

За тиждень президент Зеленський пережив щонайменше три спроби замаху - The Times

08:36

"Йшли на Київ": сумський губернатор показав колону спаленої російської технікиФото

08:29

Що стоїть на перешкоді планів Путіна щодо відновлення російської імперії неволіПогляд

08:19

Окупанти оточують Київ і перегруповують війська: нові дані ЗСУ щодо вторгнення РФ

08:08

Обстріл і пожежа на ЗАЕС: вітер зараз дме у бік Ростова і Краснодара

Реклама
07:51

У березні гинули найкривавіші правителі Росії: у Мережі обговорюють, чи порушить Путін "традицію"

07:48

В "Укрпошті" розповіли, як отримувати пенсії під час війни

07:31

Легендарний Привид Києва отримав новий винищувач

07:07

"200 років будуть згадувати з прокляттями": путінський олігарх Дерипаска засудив обстріл Росією Запоріжської АЕС

07:05

Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідувалиВідео

06:59

РФ має закінчити війну і відбудувати Україну: у США назвали умови скасування антиросійських санкційВідео

06:45

Ядерна хмара накриє і РФ: якими можуть бути наслідки катастрофи на Запорізькій АЕСВідео

06:40

В Україну виїхали співробітники Гаазького трибуналу, щоб розслідувати злочини російських окупантів

06:14

Ризик ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС: рятувальники локалізували пожежу

06:10

Загрожує всій Європі: через ситуацію на ЗАЕС Джонсон скликає засідання Радбезу ООНВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти