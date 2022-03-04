"Я буду першим, хто приєднається до них": боксер Тайсон Ф'юрі готовий воювати проти РФ разом з ЗСУ

Тайсон Ф'юрі готовий вступити у війну з РФ на боці України за прикладом Усика і Ломаченка / instagram.com/gypsyking101

Британський боксер-професіонал, який виступає у важкій ваговій категорії Тайсон Ф'юрі на прес-конференції перед боєм з Ділліаном Уайтом висловив своє захоплення українськими боксерами.

Олександр Усик, Василь Ломаченко, а також брати Клички зараз захищають свою країну від вторгнення російського окупанта.

"Це фантастика. Я буду першим, хто приєднається до них, якщо у війну втрутяться Англія або Америка. Я буду першим у черзі на цю роботу. Мій тато теж буде, і всі хлопці, ми всі станемо на захист. Якщо ти з тієї країни, живеш там - захищай її. Люби свою жінку і бийся за свою країну", - заявив Ф'юрі.

Промоутер Тайсона Френк Уоррен також зазначив, що прикладу цих "чотирьох бійців" повинен слідувати кожен: "Всі повинні підтримати Україну. Встати проти тирана на захист демократії. Ці чотири бійці, всі повинні стояти за ними. Те, що вони роблять, чудово".

Також Уоррен підкреслив, що бокс - одна з перших спортивних асоціацій, яка відмовила Росії в участі в змаганнях, після того як Кремль розв'язав війну з Україною.

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