"Вийду на ринг вбивати": розлючений Джошуа пообіцяв Усику жахіття у реванші

Британський боксер бурхливо прокоментував майбутній бій з українцем.
Ентоні Джошуа серйозно налаштовується на бій-реванш з Олександром Усиком. Британець дав вогняне інтерв'ю, в якому, особливо не підбираючи слів та демонструючи на камеру непристойні жести, пообіцяв українцеві у другому поєдинку суще пекло.
Колишній чемпіон світу запевнив, що втомився від поразок. Другий бій проти українця Джошуа називає війною та вбивством. Ентоні не заперечив, що в реванші боксер з України може опинитися в нокауті.
"У мене на думці лише одне – це війна, вбивство. Вийти на ринг та покалічити хлопця. Відібрати його душу до моменту, коли він захоче здатися. Я втомився від цих клятих поразок. Мені остогидло вивчати милу науку. Усик може опинитися на підлозі у наступному бою, тому що це війна. Просто війна. Я роздратований. Я навіть починаю закипати, коли просто про це говорю – це жага до перемоги", – заявив Джошуа в інтерв'ю для Ютуб-каналу iFL TV.
Британський боксер повністю змінить свій підхід до другого поєдинку з українцем. Він зізнався, що план на попередній бій був провальним: "Той бій із Усиком - очевидно, що стиль вирішує у таких випадках. І я підходив не з тим стилем. План на бій? Вам потрібно запитати це у команди. У другій частині поєдинку, 9 – 10 раунди, я втрачав контроль над ним, коли моє око закрилося".
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- У ніч на 26 вересня Усик та Джошуа провели 12-раундовий бій. Українець повністю перебоксував суперника та ледь не нокаутував британця в останньому раунді. Ентоні врятував лише фінальний гонг.
- Після поразки від українця одноголосним рішенням суддів британець скористався передбаченим у контракті пунктом про реванш.
- Другий бій Джошуа – Усик, найімовірніше, відбудеться в березні або квітні 2022 року.
- Що стосується місця проведення бою, то найбільш вірогідним варіантом є Великобританія. Також вивчаються варіанти з Україною, США та Близьким Сходом.