"Вийду на ринг вбивати": розлючений Джошуа пообіцяв Усику жахіття у реванші

Джошуа нецензурно пообіцяв Усику кошмар у реванші / Mark Robinson / boxingscene.com

Ентоні Джошуа серйозно налаштовується на бій-реванш з Олександром Усиком. Британець дав вогняне інтерв'ю, в якому, особливо не підбираючи слів та демонструючи на камеру непристойні жести, пообіцяв українцеві у другому поєдинку суще пекло.

Колишній чемпіон світу запевнив, що втомився від поразок. Другий бій проти українця Джошуа називає війною та вбивством. Ентоні не заперечив, що в реванші боксер з України може опинитися в нокауті.

"У мене на думці лише одне – це війна, вбивство. Вийти на ринг та покалічити хлопця. Відібрати його душу до моменту, коли він захоче здатися. Я втомився від цих клятих поразок. Мені остогидло вивчати милу науку. Усик може опинитися на підлозі у наступному бою, тому що це війна. Просто війна. Я роздратований. Я навіть починаю закипати, коли просто про це говорю – це жага до перемоги", – заявив Джошуа в інтерв'ю для Ютуб-каналу iFL TV.

Британський боксер повністю змінить свій підхід до другого поєдинку з українцем. Він зізнався, що план на попередній бій був провальним: "Той бій із Усиком - очевидно, що стиль вирішує у таких випадках. І я підходив не з тим стилем. План на бій? Вам потрібно запитати це у команди. У другій частині поєдинку, 9 – 10 раунди, я втрачав контроль над ним, коли моє око закрилося".

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