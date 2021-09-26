Усик створив сенсацію і відібрав чемпіонські пояси у Джошуа

Поєдинок приймав стадіон Тоттенхем Хотспур, на якому могли бути присутніми до 60 тисяч глядачів.
Українець Олександр Усик (18-0, 13 КО) у неділю, 26 вересня, провів головний для себе бій у кар'єрі.
Кримчанин у Лондоні спробував відібрати титули британця Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).
На кону стояли пояси за версіями:
- Всесвітньої боксерської організації (WBO),
- Всесвітньої боксерської асоціації (WBA),
- Міжнародної федерації боксу (IBF),
- Міжнародної боксерської організації (IBO).
Поєдинок приймав стадіон Тоттенхем Хотспур, на якому могли бути присутніми до 60 тисяч глядачів.
У всіх 12 раундах український боксер домінував і таким чином сенсаційно переміг чемпіона світу в суперважкій вазі за кількома версіями Ентоні Джошуа.
Українець відібрав у нього пояси WBA, IBF, WBO і IBO.
Усик вийшов на ринг під традиційну пісню Браття Василя Жадана, а Джошуа влаштував справжнє шоу з феєрверком і салютом. Його вихід супроводжував хіт Роберта Теппера No easy way out.
Як пройшов бій Усика і Джошуа
Джошуа не поспішав йти в атаку і розраховував на свій потужний удар. У шостому раунді британець точно потрапив і змусив Усика понервувати.
Ближче до кінця бою стало помітно, що Усик і Джошуа втомилися.
При цьому в 12 раунді Усик ледь не відправив Джошуа в нокаут.
Усик не зміг перемогти достроково, натомість здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
Тепер, титули, які раніше належали Володимиру Кличку, повертаються в Україну.
Бій Усик-Джошуа відвідали багато українських знаменитостей.
На трибуні були помічені друг і кум Усика Василь Ломаченко, колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, футболісти Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва та Володимир і Віталій Кличко.