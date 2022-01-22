Пішов із життя засновник фестивалю Червона рута

Помер Тарас Мельник

У суботу, 22 січня, пішов із життя у віці 67 років відомий музикознавець, громадський діяч, засновник Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики Червона Рута Тарас Мельник.

Про смерть видатного діяча в соцмережах повідомила низка знайомих Мельника, зокрема журналістка Наталія Антонова, режисер Василь Вовкун і професор Львівської музичної школи-інтернату ім.С. Крушельницької Лідія Корній.

Вони поділилися власними спогадами про засновника "Червоної Рути" як про світлу, талановиту і добру людину.

"Поруч з вами, я завжди відчувала свободу, і я понесу це почуття далі. Коли-небудь, ми знову зустрінемося, і вип'ємо вина, і будуть горіти свічки в будинку, і у вікнах буде казкова, Українська ніч, і смерті не буде, будемо тільки ми", – написала Антонова.

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Корній зазначила, що фестиваль, заснований Мельником, "розпочав нову епоху в українській естрадній пісні".

"Він разом з дружиною Олею Мельник багато зробив для виховання у молодого покоління української національної ідентичності. Тарас Мельник залишив нас у розквіті творчих сил, маючи багато задумів і планів. Вічна пам'ять, дорогий друже", - зазначила вона.

Рані Главред писав про те, що Тарас Мельник - український музикознавець, композитор і засновник відомого музичного фестивалю Червона рута. За свої заслуги 67-річний діяч нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

До цього Мельник перебував у ковідному відділенні лікарні міста Ужгород. Актор був в групі ризику за віком, його стан розцінювали, як критичний.

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