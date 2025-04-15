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Росія обурена: українки бойкотували церемонію нагородження з росіянками

Руслан Іваненко
15 квітня 2025, 12:40оновлено 15 квітня, 13:38
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Українські спортсменки показали ставлення до "нейтральних" росіянок.
Спорт, награждение
Міжнародний дебют росіянок не обійшовся без скандалу / колаж: Главред, фото: Instagram, скріншот YouTube

Читайте в матеріалі:

  • Чому українки проігнорували церемонію з росіянками
  • Що про ситуацію написали російські пропагандисти
  • Як відреагувала міжнародна федерація артистичного плавання

Українські спортсменки з артистичного плавання Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна відмовилися від потискання рук і спільного фото з представницями Росії, які виступають під нейтральним статусом, під час церемонії нагородження на етапі Кубка світу в Єгипті.

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Про цей вчинок повідомила Федерація синхронного плавання України.

Український дует здобув срібні медалі в технічній програмі дуетів із результатом 261,6125 бала. Перше місце посіли "нейтральні" росіянки Майя Дорошко та Тетяна Гайдай, які отримали 268,0551 бала. Програму українки виконували під назвою "Драматичний час".

Під час нагородження Мошинська та Шмоніна залишили п’єдестал, проігнорувавши спільне фото з росіянками. Міжнародна федерація артистичного плавання відреагувала на цей жест, зазначивши, що дії українок не порушують регламент.

Інцидент викликав бурхливу реакцію в російських медіа. Зокрема, видання "Советский спорт" назвало дії українок "провокацією", а журналіст Георгій Горностаєв заявив:

"Звичайно, цього варто було очікувати, адже вже давно українські спортсмени, за деякими винятками, не фотографуються і не тиснуть на руки росіянам, але факт залишається фактом. Більше того, українки наочно продемонстрували, що може чекати на російських спортсменів після повернення на міжнародну арену. Незважаючи на тривалу відсутність, ми бачимо, що це не сильно впливало на результати – росіянки продовжували тренуватися, працювати та вірити у повернення. Воно, нарешті, відбулося і вийшло тріумфальним. І зіпсувати свято нам ніхто не зможе, навіть українці зі своїми провокаціями", – пише журналіст.

Інші новини українського спорту:

Як раніше повідомляв Главред, один із лідерів київського "Динамо" Андрій Ярмоленко опинився в епіцентрі неоднозначної ситуації під час матчу Кубка України проти "Руху". Після фінального свистка досвідчений 35-річний футболіст зробив зауваження юному вболівальнику, який звернувся до нього кличкою "Ярмола".

Також чемпіон світу в суперважкій вазі Деніел Дюбуа заявив, що його бій за статус абсолютного чемпіона проти Олександра Усика запланований на липень і має відбутися на знаменитому стадіоні Уемблі.

Крім того, 29-річний український стронгмен Олексій Новіков взяв участь у першому етапі змагань Кубка світу у Барселоні, де встановив новий світовий рекорд зі станової тяги.

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Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту — утворений 29 серпня 2019 у Верховній Раді України IX скликання. У складі комітету 7 депутатів, голова Комітету — Кожем'якін Андрій Анатолійович. Предметом відання Комітету є: державна молодіжна політика; національно-патріотичне виховання; фізична культура та масовий спорт; спорт вищих досягнень та спортивна діяльність; регулювання використання коштів на розвиток спорту, отриманих від лотерей, пише Вікіпедія.

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