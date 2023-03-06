"Тільки біль": українська спортсменка, яка втратила маму через ракету РФ, присвятила їй медаль ЧЄ

Мама стрибунки загинула під завалами гуртожитку в Харкові, у який потрапила ракета російських окупантів.

Українська спортсменка Табашник (перша зліва), яка втратила маму через ракету РФ, присвятила їй медаль ЧЄ/ Facebook European Athletics

Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник присвятила свою бронзову медаль, яку завоювала 5 березня на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, своїй загиблій матері. Мама спортсменки загинула внаслідок влучання російської ракети у гуртожиток в Харкові. Врятувати жінку не вдалося.

Свою "бронзову" медаль чемпіонату Європи Катерина Табашник присвятила загиблій матері. На цих же змаганнях ще одна українська спортсменка Ярослава Магучіх завоювала "золото".

Табашник розповіла, що їй перед завоюванням медалі наснився віщій сон, повідомляє "Суспільне.Спорт".

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"Звісно, дуже хотілося медалі, але у стрибках у висоту дуже висока конкуренція. Розуміла, що за медаль треба боротися. І можливим є те, що я знову буду четверта. Але мені наснилося вночі, що у мене буде бронзова медаль. І я така думаю: "Сьогодні вона потрібна мені, як ніколи". І це сталося: сон наяву. Після третьої невдалої спроби на 1.96 метра я ще не розуміла, що буде медаль. Мені здавалося, що я четвертою-п'ятою йду", – розповіла спортсменка.

Вона наголосила, що українські спортсмени захищають на змаганнях честь рідної країни і зазначила, що важко боротися і розуміти, що вдома триває війна.

"Ми захищаємо честь нашої країни, наш прапор. І, знаєте, в голові лише флешбеки: те, що відбувається вдома, що у нас війна. І тільки це. Сказати, що радість на 100% – не можу. Бо всередині – лише біль", – сказала вона.

Свою медаль Табашник присвятила загиблій від російської ракети матері.

"Присвятити медаль? Звісно, хочу присвятити. Я думаю, що... Думаю, мама радіє, бачить і допомагає мені. Хочу присвятити медаль їй, щоб вона була поруч", – сказала спортсменка.

Нагадаємо, матір відомої української легкоатлетки Катерини Табашник загинула внаслідок ракетного удару по Харкову ввечері 17 серпня. Спортсменка після цього написала у своїх соцмережах: "Русский мир" забрав життя моєї матусі. Звільнив мене від дому та всього мого життя".

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в ніч на 2 березня безжально обстріляли Запоріжжя ракетами. Одна з них потрапила прямо в житловий будинок. Під завалами в повністю зруйнованій квартирі загинула 8-місячна дівчинка Емілія та її батьки.

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