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Справжній рекорд в кар'єрі: відомо, скільки Усик заробив за бій проти Дюбуа

Марія Николишин
20 липня 2025, 10:22
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Бій приніс боксерам мільйони доларів.
Справжній рекорд в кар'єрі: відомо, скільки Усик заробив за бій проти Дюбуа
Гонорар Усика за бій / колаж: Главред, фото: скріншот, instagram.com/usykaa

Коротко:

  • Гонорари Усика та Дюбуа стали рекордними у їхній кар’єрі
  • Сумарний гонорар за бій становив понад 200 мільйонів доларів
  • Усик мав отримати 65% від цього гонорару

Бій-реванш Олександра Усика з Даніелем Дюбуа, який пройшов 19 липня, став для обох боксерів найдорожчим у їхній кар'єрі. За даними Independent стало відомо, який гонорар вони отримали.

Так, сумарний гонорар за реванш Усик – Дюбуа становив понад 200 мільйонів доларів.

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Варто зауважити, що Усик мав отримати 65% від гонорару, тобто 132 мільйони доларів, що є рекордною сумою в кар'єрі українського боксера. Тобто кожен раунд, якби їх було 12, приносив би йому 11 мільйонів доларів.

Водночас Дюбуа отримав найімовірніше 71 мільйон доларів, що також буде найбільшою сумою, яку отримував боксер.

Варто додати, що News Bet365 повідомляє про схожі цифри. За їх даними загальний гонорар реваншу міг скласти 150 мільйонів фунтів стерлінгів, тобто майже 200 мільйонів доларів за середнім банківським курсом.

Відповідно, Олександр Усик за реванш заробив майже 130 мільйонів доларів, що еквівалентне 97,5 мільйона фунтів стерлінгів, а Дюбуа – лише близько 70 мільйонів доларів (52,5 мільйона фунтів стерлінгів).

Бій-реванш Усика проти Дюбуа - що відомо

Як повідомляв Главред, увечері 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбувся історичний боксерський вечір, головною подією якого став бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. Опубліковано коротку історію, як пройшов бій.

Варто додати, що Служба безпеки України звернулася до чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика в день бою-реваншу з Даніелем Дюбуа. У відомстві висловили підтримку Усику.

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Про персону: Олександр Усик

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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