Збірна України з футболу врятувалася від поразки в матчі з Болгарією

Збірна України / УАФ

Збірна України з футболу в товариському матчі знову зіграла внічию з командою Болгарії. Зустріч на одеському стадіоні "Чорноморець" завершилася з рахунком 1:1.

Вже на 35-й секунді Зінченко міг відкривати рахунок. Також як і в грі на Євро-2020 зі шведами, футболіст "Манчестер Сіті" пробив по воротах, але занадто неточно.

Обидві команди демонстрували швидкий футбол. М'яч не затримувався в центральному колі, і небезпечні моменти створювалися то біля одних то біля інших воріт.

Добик на 14-й хвилині забив гол, але зробив це з офсайду.

М'яч практично не залишав половину поля болгар, а кожен стандартний розіграш у "жовто-синіх" завершувався небезпекою біля воріт Болгарії.

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На 35-й хвилині Україна пропустила нелогічний гол. Болгарський голкіпер вибив м'яч далеко в поле, Матвієнко в спробі невдало вибити і в штрафному Радослав Кирилов поборовся із захисником і пробив у ворота Бущана.

Після перерви українці кинулися відіграватися. Зінченко влучив у штангу, а через кілька хвилин Малиновський забив у кут, але зробив це з положення поза грою.

Україна постійно атакувала і била в створ воріт, але м'яч вперто не йшов у ворота. На 67-й хвилині Ярмоленко забив третій гол, який також скасували через офсайд.

На 78-й хвилині Олександр Васильович замість Малиновського випустив Гармаша, проте через 2 хвилини гол забив Степаненко.

Таким чином рахунок у матчі знову 1:1.

16 листопада підопічні Олександра Петракова проведуть свій заключний поєдинок у кваліфікації чемпіонату світу-2022.