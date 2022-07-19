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Розридалася через війну в Україні: в РФ спортсменку зацькували через відмову підтримати Путіна

19 липня 2022, 19:52

За словами Касаткіної, зупинити ватажка Кремля Володимира Путіна на сьогоднішній день не виходить навіть у об'єднаної Європи.

Дар'я Касаткіна
Дарина Касаткіна / WTA, скріншот

Знаменита спортсменка і перша ракетка Росії Дарина Касаткіна не змогла стримати емоцій після того, як висловився проти війни в Україні і можливу заборону на повернення в РФ через ці слова.

В інтерв'ю для YouTube-каналу журналіста Віктора Кравченка, 25-річна уродженка Тольятті, яка живе і тренується в Барселоні, зізналася, що безсила перед рішеннями російської влади.

За словами Касаткіної, зупинити ватажка Кремля Володимира Путіна на сьогоднішній день не виходить навіть у об'єднаної Європи.

"Найбільше зараз хочеться, щоб закінчилася війна. З 24 лютого не було жодного дня, щоб я не прочитала якусь новину. Я до цього прямого відношення не маю. По мінімуму - так. Але це маячня в порівнянні з тим, що відбувається. Я не уявляю, що переживають люди в Україні або ті, у кого там є родичі. Це кошмар. Якщо було що - що може хоча б на 1% зупинити це, без роздумів зробила б... Але ми не можемо ніяк вплинути. І від цього безсилля. Хто може на це вплинути... Європа нічого не може зробити. Я хочу грати з тенісистами, які можуть вести підготовку так само, як і я, яким не потрібно думати про те, що розбомбили їх корти. Я не уявляю, що це таке, коли у тебе немає вдома. Не тому, що ти його ще не знайшов, а тому, що у тебе його забрали", – сказала Касаткіна, після чого розплакалася.

Депутати в країні агресора влаштували відверте цькування тенісистки.

"Публічно зізнавшись у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації перша ракетка Росії Дар'я Касаткіна закликала юних спортсменів змінювати громадянство. Вбачаю в таких закликах пропаганду переходу в Збірні інших країн наших спортсменів, по суті - злочин проти держави", – написав депутат Роман Терюшков.

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Інший політик, скандальний Віталій Мілонов, заявив у коментарі, що Касаткіна повинна стежити за своїми словами.

"Вона повинна пам'ятати, що у нас величезна кількість молодих тенісистів, які вислухають ту дурість, яку вона зморозила, не подумавши. Вона збентежила дітей, а вони ж все копіюють", - сказав депутат Metaratings.ru.

Відзначимо, що Дарина стала першою представницею Росії з топ-рейтингу жіночої тенісної асоціації (WTA), яка висловився проти агресії РФ щодо України.

25 лютого тенісист Андрій Рубльов також виступив проти війни, написавши антивоєнний заклик на камері після виграного матчу.

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