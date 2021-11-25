Промоутер Усика назвав умови проведення реваншу з Джошуа

Промоутер Усика повідав про реванш / УНІАН

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк домовився зустрітися із промоутером Джошуа Едді Хірном на початку грудня, щоб обговорити організацію реваншу.

Крім цього, промоутер повідав, за яких умов поєдинок можуть провести в Києві.

"Усик вже входить в режим. У нас 7 місяців з моменту першого поєдинку для організації реваншу. Тобто 25 квітня дедлайн організації поєдинку, якщо сторони не узгодять якийсь зсув на пару тижнів. Ми з Едді Хірном домовилися на початку грудня зустрітися в Європі і "накидати" дорожню карту", - зазначив Красюк в інтерв'ю для 24 каналу.

В першу чергу промоутер зобов'язаний отримати найкращі умови для обох боксерів. У той же час кожна зі сторін планує максимізувати прибуток.

"Ми звичайно розглянемо НСК "Олімпійський" як альтернативу. Ми визначимо, скільки реально прибутку ми можемо отримати з продажу квитків, тому що в принципі решта прибутку буде більш-менш адекватною", - додав промоутер.

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Красюк зазначив, що рішення щодо місця проведення поєдинку базуватиметься на комерційній складовій, однак чи виграє Україна "конкуренцію цифр" - поки невідомо.

"Тільки після конкретних розрахунків ми зможемо це з'ясувати", - зазначив Красюк.

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Бій Усик-Джошуа

Український боксер Олександр Усик 25 вересня на стадіоні Тоттенхем Хотспур в Лондоні провів бій з чемпіоном світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі, британцем Ентоні Джошуа. За підсумками поєдинку Усик сенсаційно здобув впевнену перемогу над опонентом і став володарем всіх вищевказаних поясів, опинившись чемпіоном світу з боксу в 3 версіях у важкій вазі.

Промоутер британця Едді Хірн після поєдинку сказав, що Ентоні Джошуа має намір провести бій-реванш з Олександром Усиком. Даний пункт прописаний в угоді сторін.