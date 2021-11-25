Промоутер Усика назвав умови проведення реваншу з Джошуа

У першу чергу промоутер зобов'язаний отримати найкращі умови для обох боксерів. У той же час кожна зі сторін планує максимізувати прибуток.
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк домовився зустрітися із промоутером Джошуа Едді Хірном на початку грудня, щоб обговорити організацію реваншу.
Крім цього, промоутер повідав, за яких умов поєдинок можуть провести в Києві.
"Усик вже входить в режим. У нас 7 місяців з моменту першого поєдинку для організації реваншу. Тобто 25 квітня дедлайн організації поєдинку, якщо сторони не узгодять якийсь зсув на пару тижнів. Ми з Едді Хірном домовилися на початку грудня зустрітися в Європі і "накидати" дорожню карту", - зазначив Красюк в інтерв'ю для 24 каналу.
В першу чергу промоутер зобов'язаний отримати найкращі умови для обох боксерів. У той же час кожна зі сторін планує максимізувати прибуток.
"Ми звичайно розглянемо НСК "Олімпійський" як альтернативу. Ми визначимо, скільки реально прибутку ми можемо отримати з продажу квитків, тому що в принципі решта прибутку буде більш-менш адекватною", - додав промоутер.
Красюк зазначив, що рішення щодо місця проведення поєдинку базуватиметься на комерційній складовій, однак чи виграє Україна "конкуренцію цифр" - поки невідомо.
"Тільки після конкретних розрахунків ми зможемо це з'ясувати", - зазначив Красюк.
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Бій Усик-Джошуа
Український боксер Олександр Усик 25 вересня на стадіоні Тоттенхем Хотспур в Лондоні провів бій з чемпіоном світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі, британцем Ентоні Джошуа. За підсумками поєдинку Усик сенсаційно здобув впевнену перемогу над опонентом і став володарем всіх вищевказаних поясів, опинившись чемпіоном світу з боксу в 3 версіях у важкій вазі.
Промоутер британця Едді Хірн після поєдинку сказав, що Ентоні Джошуа має намір провести бій-реванш з Олександром Усиком. Даний пункт прописаний в угоді сторін.