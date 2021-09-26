Джошуа має намір провести бій-реванш проти Усика / Reuters

Колишній чемпіон світу з боксу за трьома престижними версіями британець Ентоні Джошуа хоче провести бій-реванш проти 34-річного українця Олександра Усика. Таку заяву зробив промоутер Джошуа Едді Хірн.

Як повідомляє Isport, ще перед боєм стало відомо, що в разі поразки британець отримає можливість повернути свої пояси в реванші Усик - Джошуа, оскільки в контракті на перший бій прописаний пункт про обов'язковий повторний поєдинок.

Напередодні бою з українцем британський чемпіон підтвердив, що якщо він програє, то відбудеться негайний реванш Усик - Джошуа.

"Я неминуче отримаю реванш, якщо трапиться найгірше в поєдинку з Усиком. Я не зовсім розумію, яка ситуація у Тайсона Ф'юрі. Так що, якщо я програю, я знову битимуся з Усиком. Бій за звання абсолютного чемпіона буде відкладено. Якщо я здолаю Усика, битимуся з Ф'юрі або Вайлдером", - заявив Джошуа.

Водночас промоутер українського боксера Олександр Красюк підкреслив, що реванш Усик - Джошуа мав величезне значення для британця, коли підписувався контракт на перший бій.

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"В угоді на бій Усика і Джошуа питання реваншу прописане для Ентоні, адже він чемпіон. Йому був важливий цей пункт у контракті. Питання реваншу стоїть дуже гостро. Ми прописали контракт на фантастичних умовах для Олександра Усика. Є всі шанси побачити два бої поспіль Усика з Джошуа", - пояснив Красюк.

Таким чином, реванш Усик-Джошуа повинен відбутися, але коли і де пройде повторний поєдинок, поки невідомо.

Сам Усик теж висловився з приводу можливого реваншу.

"Рематч? Я просто хочу додому. Я з січня дуже сильно готувався до поєдинку, був мало зі своєю сім'єю. Я дуже сильно скучив за своїми дітьми. Я хочу бачити їх, дивитися, як вони балуються, кричать", — сказав Усик після бою.

Бій Усик - Джошуа

У неділю, 26 вересня, Олександр Усик (18-0, 13 КО) провів головний бій в його кар'єрі.

Кримчанин у Лондоні відібрав титули британця Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Поєдинок приймав стадіон Тоттенхем Хотспур, на якому могли бути присутніми до 60 тисяч глядачів.

У всіх 12 раундах український боксер домінував і таким чином сенсаційно переміг чемпіона світу в суперважкій вазі за кількома версіями Ентоні Джошуа.

Усик відібрав у Джошуа пояси WBA, IBF, WBO і IBO.