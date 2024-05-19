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Усик - Ф'юрі: онлайн трансляція бою століття

Тарас Сидоржевський
19 травня 2024, 00:05оновлено 19 травня, 00:49
1813
вусик Ф'юрі
Усик-Ф'юрі трансляція бою / Колаж: Главред, фото: Радіо Свобода, скріншот

З 18-го на 19-те травня в об'єднавчому поєдинку в суперважкій вазі чемпіон світу за версіями WBA/WBO/IBF/IBO Олександр Усик в Ер-Ріяді б'ється з володарем пояса WBС Тайсоном Ф'юрі.

Главред веде текстову онлайн-трансляцію бою:

Сортування за хронологією
01:34

Ф'юрі вийшов пританцьовуючи і кривляючись - видно, що нерви пустують у хлопчика.

відео дня
Усик - Ф'юрі: онлайн трансляція бою століття
Усик - Ф'юрі: онлайн трансляція бою століття
Усик - Ф'юрі: онлайн трансляція бою століття

01:31
усик

Усик перед боєм помолився у кутку рингу.

01:30

❗️Представили нашого хлопця! Виходить у козацькому костюмі та гетьманській шапці!

усик

усик

01:23
усик фьюри

Бій стартує за кілька хвилин!

Нагадаємо основні габарити бійців:

Розмах рук:

  • Ф'юрі 2,16 м
  • Усик 1,98

Вага

  • Ф'юрі 118 кг
  • Усик 101 кг

Зріст

  • Ф'юрі 2,06
  • Усик 1,91 м

Але! Як то кажуть, що більша шафа, то гучніше падає.

01:09
опетайя

Завершився останній бій андеркарда між Джеєм Опетайєм та Марісом Брієдісом. Поєдинок тривав усі 12 раундів, а перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Опетайя.

00:50
усик

Усик, до речі, прикрасив свою роздягальню прапорами з символікою ГУР.

00:31

Основний бій вже скоро!
Вже відбулося 8 із 10 поєдинків вечора. Ось їхні результати:

  • Ентоні Какейс (Ірландія) – Джо Кордіна (Уельс) – перемога Какейса технічним нокаутом (8/12)
  • Агіт Кабайєл (Німеччина) – Френк Санчес (Куба) – перемога Кабайєла нокаутом (7/12)
  • Мозес Ітаума (Англія) – Ілля Мезенцев (Німеччина) – перемога Ітауми технічним нокаутом (2/10)
  • Марк Чемберлен (Англія) – Джошуа Олувасеун (Нігерія) – перемога Чемберлена технічним нокаутом (1/12)
  • Робін Сафар (Швеція) – Сергій Ковальов – перемога Сафара рішенням суддів
  • Давид Ніка (Нова Зеландія) – Міхаель Зейтц (Німеччина) – перемога Нікі технічним нокаутом (4/10)
  • Даніель Лапін (Україна) – Октавіо Пудивітр (Португалія) – перемога Лапіна нокаутом (1/10)
  • Айзек Лоу (Англія) – Хасібулла Ахмаді (Афганістан) – перемога Лоу рішенням суддів
00:26

Перед боєм Тайсон Ф'юрі показав історію свого життя. У двохвилинному відео – весь шлях Ф'юрі: від будинку-фургона до чемпіонських титулів у надважкій вазі. Важке дитинство, боротьба з депресією, повернення до професійного спорту.

00:20
усик

Усика також бинтують. Видно, що хвилюється, але тримається молодцем.

00:14
роналду

Кріштіану Роналду приїхав на бій Усік - Ф'юрі. Сьогодні буде багато зірок.
Цікаво, за кого вболіватиме...

00:10
усик фьюри

Ф'юрі та Усик готуються вийти на ринг – британця бинтують, а наш фотографується в стильних трусах з принцем.

усик фьюри

00:07
шевченко усик

Андрій Шевченко приїхав підтримати Олександра Усика перед боєм

23:59
усик фьюри

Очікується, що бій розпочнеться близько першої години ночі. Поки що один за одним проходять бої "для розігріву" у легкій вазі, а в перервах ведучі обговорюють перспективи бою.

23:51

Де дивитися бій Усика і Ф'юрі?

Боксерський поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі в Україні покаже ТІЛЬКИ медіасервіс Megogo.

Показ бою Усик — Ф'юрі в Україні доступний за підписками "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт". Мінімальна вартість – передплата на 7 днів за 99 грн.

Звичайно, можна спробувати пошукати у піратів - але не радимо... Ризикуєте отримати облом у найважливіший момент.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі
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