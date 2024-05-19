Усик - Ф'юрі: онлайн трансляція бою століття

З 18-го на 19-те травня в об'єднавчому поєдинку в суперважкій вазі чемпіон світу за версіями WBA/WBO/IBF/IBO Олександр Усик в Ер-Ріяді б'ється з володарем пояса WBС Тайсоном Ф'юрі.
Главред веде текстову онлайн-трансляцію бою:
Ф'юрі вийшов пританцьовуючи і кривляючись - видно, що нерви пустують у хлопчика.
Усик перед боєм помолився у кутку рингу.
❗️Представили нашого хлопця! Виходить у козацькому костюмі та гетьманській шапці!
Бій стартує за кілька хвилин!
Нагадаємо основні габарити бійців:
Розмах рук:
- Ф'юрі 2,16 м
- Усик 1,98
Вага
- Ф'юрі 118 кг
- Усик 101 кг
Зріст
- Ф'юрі 2,06
- Усик 1,91 м
Але! Як то кажуть, що більша шафа, то гучніше падає.
Завершився останній бій андеркарда між Джеєм Опетайєм та Марісом Брієдісом. Поєдинок тривав усі 12 раундів, а перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Опетайя.
Усик, до речі, прикрасив свою роздягальню прапорами з символікою ГУР.
Основний бій вже скоро!
Вже відбулося 8 із 10 поєдинків вечора. Ось їхні результати:
- Ентоні Какейс (Ірландія) – Джо Кордіна (Уельс) – перемога Какейса технічним нокаутом (8/12)
- Агіт Кабайєл (Німеччина) – Френк Санчес (Куба) – перемога Кабайєла нокаутом (7/12)
- Мозес Ітаума (Англія) – Ілля Мезенцев (Німеччина) – перемога Ітауми технічним нокаутом (2/10)
- Марк Чемберлен (Англія) – Джошуа Олувасеун (Нігерія) – перемога Чемберлена технічним нокаутом (1/12)
- Робін Сафар (Швеція) – Сергій Ковальов – перемога Сафара рішенням суддів
- Давид Ніка (Нова Зеландія) – Міхаель Зейтц (Німеччина) – перемога Нікі технічним нокаутом (4/10)
- Даніель Лапін (Україна) – Октавіо Пудивітр (Португалія) – перемога Лапіна нокаутом (1/10)
- Айзек Лоу (Англія) – Хасібулла Ахмаді (Афганістан) – перемога Лоу рішенням суддів
Перед боєм Тайсон Ф'юрі показав історію свого життя. У двохвилинному відео – весь шлях Ф'юрі: від будинку-фургона до чемпіонських титулів у надважкій вазі. Важке дитинство, боротьба з депресією, повернення до професійного спорту.
When I sat with @Tyson_Fury, after all his struggles and we agreed to work together on his comeback, I always thought we would get to this point.— Frank Warren (@FrankWarren) May 18, 2024
Tonight, he stands on the brink of history.
Big thanks to @Turki_alalshikh for putting on this event. #RiyadhSeason#RingOfFirepic.twitter.com/Z2kr9dAPSZ
Усика також бинтують. Видно, що хвилюється, але тримається молодцем.
Кріштіану Роналду приїхав на бій Усік - Ф'юрі. Сьогодні буде багато зірок.
Цікаво, за кого вболіватиме...
Ф'юрі та Усик готуються вийти на ринг – британця бинтують, а наш фотографується в стильних трусах з принцем.
Андрій Шевченко приїхав підтримати Олександра Усика перед боєм
Очікується, що бій розпочнеться близько першої години ночі. Поки що один за одним проходять бої "для розігріву" у легкій вазі, а в перервах ведучі обговорюють перспективи бою.
Де дивитися бій Усика і Ф'юрі?
Боксерський поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі в Україні покаже ТІЛЬКИ медіасервіс Megogo.
Показ бою Усик — Ф'юрі в Україні доступний за підписками "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт". Мінімальна вартість – передплата на 7 днів за 99 грн.
Звичайно, можна спробувати пошукати у піратів - але не радимо... Ризикуєте отримати облом у найважливіший момент.
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