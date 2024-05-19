Усик - Ф'юрі: онлайн трансляція бою століття

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Усик-Ф'юрі трансляція бою / Колаж: Главред, фото: Радіо Свобода, скріншот

З 18-го на 19-те травня в об'єднавчому поєдинку в суперважкій вазі чемпіон світу за версіями WBA/WBO/IBF/IBO Олександр Усик в Ер-Ріяді б'ється з володарем пояса WBС Тайсоном Ф'юрі.

Главред веде текстову онлайн-трансляцію бою:

Сортування за хронологією 01:34 Ф'юрі вийшов пританцьовуючи і кривляючись - видно, що нерви пустують у хлопчика. відео дня 01:31 Усик перед боєм помолився у кутку рингу. 01:30 ❗️Представили нашого хлопця! Виходить у козацькому костюмі та гетьманській шапці! 01:23 Бій стартує за кілька хвилин! Нагадаємо основні габарити бійців: Розмах рук: Ф'юрі 2,16 м

Усик 1,98 Вага Ф'юрі 118 кг

Усик 101 кг Зріст Ф'юрі 2,06

Усик 1,91 м Але! Як то кажуть, що більша шафа, то гучніше падає. 01:09 Завершився останній бій андеркарда між Джеєм Опетайєм та Марісом Брієдісом. Поєдинок тривав усі 12 раундів, а перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Опетайя. 00:50 Усик, до речі, прикрасив свою роздягальню прапорами з символікою ГУР. 00:31 Основний бій вже скоро!

Вже відбулося 8 із 10 поєдинків вечора. Ось їхні результати: Ентоні Какейс (Ірландія) – Джо Кордіна (Уельс) – перемога Какейса технічним нокаутом (8/12)

Агіт Кабайєл (Німеччина) – Френк Санчес (Куба) – перемога Кабайєла нокаутом (7/12)

Мозес Ітаума (Англія) – Ілля Мезенцев (Німеччина) – перемога Ітауми технічним нокаутом (2/10)

Марк Чемберлен (Англія) – Джошуа Олувасеун (Нігерія) – перемога Чемберлена технічним нокаутом (1/12)

Робін Сафар (Швеція) – Сергій Ковальов – перемога Сафара рішенням суддів

Давид Ніка (Нова Зеландія) – Міхаель Зейтц (Німеччина) – перемога Нікі технічним нокаутом (4/10)

Даніель Лапін (Україна) – Октавіо Пудивітр (Португалія) – перемога Лапіна нокаутом (1/10)

Айзек Лоу (Англія) – Хасібулла Ахмаді (Афганістан) – перемога Лоу рішенням суддів 00:26 Перед боєм Тайсон Ф'юрі показав історію свого життя. У двохвилинному відео – весь шлях Ф'юрі: від будинку-фургона до чемпіонських титулів у надважкій вазі. Важке дитинство, боротьба з депресією, повернення до професійного спорту. When I sat with @Tyson_Fury, after all his struggles and we agreed to work together on his comeback, I always thought we would get to this point.



Tonight, he stands on the brink of history.



Big thanks to @Turki_alalshikh for putting on this event. #RiyadhSeason#RingOfFirepic.twitter.com/Z2kr9dAPSZ — Frank Warren (@FrankWarren) May 18, 2024 00:20 Усика також бинтують. Видно, що хвилюється, але тримається молодцем. 00:14 Кріштіану Роналду приїхав на бій Усік - Ф'юрі. Сьогодні буде багато зірок.

Цікаво, за кого вболіватиме... 00:10 Ф'юрі та Усик готуються вийти на ринг – британця бинтують, а наш фотографується в стильних трусах з принцем. 00:07 Андрій Шевченко приїхав підтримати Олександра Усика перед боєм 23:59 Очікується, що бій розпочнеться близько першої години ночі. Поки що один за одним проходять бої "для розігріву" у легкій вазі, а в перервах ведучі обговорюють перспективи бою. 23:51 Де дивитися бій Усика і Ф'юрі? Боксерський поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі в Україні покаже ТІЛЬКИ медіасервіс Megogo. Показ бою Усик — Ф'юрі в Україні доступний за підписками "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт". Мінімальна вартість – передплата на 7 днів за 99 грн. Звичайно, можна спробувати пошукати у піратів - але не радимо... Ризикуєте отримати облом у найважливіший момент.

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